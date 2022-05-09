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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"

Max Verstappen, yaşadıkları bazı sorunlara rağmen Miami Grand Prix'sini kazandıktan sonra, takımın operasyonel problemlerini çözmesi gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"
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Verstappen, Miami'de Ferrari pilotu Charles Leclerc'i daha bir yüksek hız ve lastik yönetimi sayesinde mağlup etti ancak Red Bull hafta sonu boyunca bir dizi problemle karşılaştı.

Verstappen, birinci antrenmanda sadece 14 tur atabilmesinin ardından, yapılan vites kutusu değişikliği ikinci antrenmanın başlangıcını sebep oldu ve sonrasında yaşadığı hidrolik sorunu onu garajda tuttu.

Takım arkadaşı Sergio Perez ise, yarışta güvenlik aracı sırasında lastik değiştirerek avantaj sağlayacak gibi duruyordu ancak Honda motorundaki güç kaybı, üçüncülük için Carlos Sainz'ı geçmesini engelledi.

Red Bull, Imola'da baskın bir şekilde 1-2 yapmış ve neredeyse mükemmel bir hafta sonu geçirmişti. Fakat ondan öncesinde Bahreyn'de iki araçla birden yarış dışı kaldı ve Verstappen, Avustralya'da yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Verstappen şu anda galibiyetler açısından Leclerc'den 3-2 önde fakat şampiyonada 19 puan geride.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, takımının Imola'daki sorunsuz galibiyetini düzenli olarak tekrarlamak için bir yol bulması gerektiğini söyledi ve operasyonlarının "hâlâ çok tutarsız" olduğunu söyledi.

Verstappen, "Cuma günü çok fazla sorun yaşadım ve bu hafta sonunuzu, özellikle sıralamayı riske atıyor."

"Elbette bugün startla her şey iyi gitti ama tam tersi de olabilirdi. Bu yüzden, tam tersi olsaydı 'makul' olduğunu da düşünebilirsiniz çünkü cuma gününün neredeyse tamamını kaçırdıktan sonra ne yapabilirsin ki?"

"Sadece sorunlar olmadan gerçekten pozitif bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Elbette Imola'da bunu yaptık ama hâlâ çok fazla tutarsızlık var. Bu yüzden daha dayanıklı olmamız ve bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor."

"Fakat gördüğünüz gibi araç hızlı. Bundan çok memnunum. Eğer yavaş ve dayanıklı olsaydık, bu iyi bir şey olmazdı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Red Bull Content Pool

Autosport tarafından problemlerin ne olduğu sorulan Red Bull takım patronu Christian Horner, RB18'in "kırılgan" olduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve takımın dayanıklılık sorunlarının çözüleceğini düşündüğü "uyuz şeyler" olduğunu söyledi.

Horner, "Aracın kırılgan olduğunu düşünmüyorum. Sadece normalde sezon öncesi testlerinde görülmesi gereken uyuz şeyler oldu ve bunlar sezon başladığında kendini gösterdi."

"Bunlar sinir bozucu fakat HRC [Honda] ile çalışıyoruz ve bize destek sağlıyorlar. Bu nedenle çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.

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