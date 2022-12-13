Verstappen: "Mevcut kontratımdan sonra F1'de kalır mıyım bilmiyorum"

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Max Verstappen, Formula 1'deki ilk yarışına 2015 yılında çıktı ve o günden bu yana Red Bull bünyesinde yarışıyor.

Hollandalı pilot ilk yarışına çıktığında sadece 17 yaşındaydı ve bundan ötürü kariyerine çok erken başladığı söylenebilir.

Mevcut takımı Red Bull ile 2028 sonuna kadar anlaşması bulunan Verstappen, kontratının bitiminde 31 yaşında olacak ve bir noktada ayrılmayı seçebilir.

Bazıları Ferrari'ye geçebileceğinden bahsediyor ancak Verstappen şimdilik hiçbir planı olmadığı konusunda net.

Auto Motor und Sport'a konuşan Verstappen, farklı bir takımda yarışmayı hayal edip etmediği sorulduğunda şöyle dedi: "En azından şu an için böyle bir planım yok. Red Bull ile olan sözleşmem bittiği zaman 31 yaşında olacağım."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonrasında kariyerime devam eder miyim bilmiyorum. Bunu düşünmek için birkaç yılım daha var."

"Bildiğim tek şey 40 yaşına kadar Formula 1'de olmayacağım."

"Formula 1'de çok fazla yarış var ve bir noktada keyif alamıyorsunuz. Ayrıca çoğu şey 2028'de ne kadar rekabetçi olacağımıza bağlı olacak."

"Eğer o noktada hâlâ hızlıysak, bırakmak aptalca olurdu."

Verstappen, dayanıklılık yarışlarına katılmak gibi bir hedefi olduğunu da doğruladı.

"F1 dışında dayanıklılık yarışlarında yer almayı istiyorum. Henüz ne tür bir araç olacağına karar vermedim. Hypercar sınıfının açılmasını beklemek ve fabrika takımlarının rekabet seviyelerini değerlendirmek istiyorum."

"Bir gün Le Mans 24 Saat'te yarışmayı çok isterim fakat şimdi değil."

"Ancak Indy 500'e katılmayı düşünmüyorum. Bu tür pistlerde yarışan pilotlara çok saygım var ama F1 kariyerimi bitirdikten sonra kendimi riske atmak istemiyorum. Formula 1 de tehlikeli ancak oval bir pistte beton duvara çarptığınızda, pek hoş sonuçlar ortaya çıkmaz."