Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"

Max Verstappen genel olarak modern Formula 1'deki en agresif pilotlardan birisi olarak kabul ediliyor ve bunu defalarca kez kanıtladı.

Ancak bu agresifliği ona zaman zaman pahalıya patladı.

Bu yıl Monaco Grand Prix'sinin son turlarında zafer için Lewis Hamilton'a baskı yapmaya çalıştı, ancak lastiklerini kilitledi ve Mercedes'le temas yaşadı.

Bu olaylar hakkında konuşan Hollandalı pilot, Mercedes'te bu tür şeyler yaşamayacağını, sadece daha güçsüz bir araçta yarıştığı için böyle agresif davrandığını söyledi.

Verstappen, "Monako'daki o hamle Hamilton'ın önüne geçmek için tek şansımdı. Dışarıdan dramatik görünüyor, ama aslında tüm yarış o kadar sıkıcıydı ki... Trafikte sıkışıp kaldım ve çok az şey yapabiliyordum."

"Daha az agresif davranmaya başladığımı söyleyemem. Sadece tecrübe kazanıyorum ve hangi atağın mümkün olduğunu ve hangisinin mümkün olmayacağını daha iyi anlamaya başlıyorum. Bence bu normal. Eğer şimdiki genç pilotlar daha deneyimli olanlardan daha agresifse, belki de bu bir nesil meselesidir, ancak aracı Lewis'in Formula 1'deki ilk beş yılından farklı şekilde kontrol ettiğimizden şüpheliyim."

"Lewis'in şimdi şampiyon bir aracı var. Bazen onunla savaşma şansım oluyor ve o zaman biraz daha agresif davranmam gerekiyor, çünkü aksi taktirde şansım olmuyor."

"Her şey tam tersi olsaydı ve benim böyle bir aracım olsaydı, o zaman bazen daha az agresif olabilirdim. Böyle bir pozisyonda, şampiyonluk için puan almanız gerektiğini biliyorsunuz, bu nedenle bazen diğerinin yarışı kazanmasına izin vermek ve ikinci olmak daha iyi oluyor." dedi.