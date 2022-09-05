Verstappen: "Mercedes'in Zandvoort'ta tek pit stop yapabilmesi şaşırtıcı"
Max Verstappen, Mercedes'in hızına ve Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde zafere ulaşmak için tek pit stop strateji uygulayabilmesine şaşırdığını kabul etti.
Verstappen, pazar günü Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta güvenlik aracı sonrası Lewis Hamilton'ı geçti ve bu yılki 10. galibiyetini elde etti.
Mercedes, yarışta hem Hamilton hem de George Russell için tek pit stop stratejisi tercih etti ve her iki lastik setiyle de çok iyi bir tempoya sahiplerdi.
Sanal Güvenlik Aracı periyodu olmasaydı, Verstappen son pit stopundan sonra üçüncü sıraya düşecekti ve galibiyet için iki Mercedes sürücüsünü de geçmesi gerekiyordu.
Verstappen, yarışın ardından Mercedes'in temposu sorulduğunda, "Sert lastiklerle bu kadar hızlı olmalarına şaşırdım."
"C1 ve C2 lastiklerin çok sert olduğunu söylemeliyim ve kendi tarafımızda onlarınki kadar iyi çalışmadılar."
"Sanırım bizim için işleri biraz daha karmaşık hale getiren de buydu. Fakat yumuşak lastiğe geri dönebildiğimizde tepki verebildim."
"Yani evet, Mercedes'in biraz daha yavaş olmasını, Ferrari'nin ise biraz daha hızlı olmasını bekliyordum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Red Bull Content Pool
Mercedes, bir hafta önce Spa'da Red Bull ya da Ferrari ile mücadele etmekte zorlanırken, Zandvoort'ta harika bir performans sergilemiş oldu.
Russell Zandvoort'u ikinci sırada tamamlayarak bu yıl şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde ederken, Hamilton Mercedes'in son güvenlik aracında onu pist üstünde tutmayı tercih etmesinin ardından son bölümde dördüncülüğe geriledi.
Verstappen, yumuşak lastikten orta lastiğe geçtiğinde Mercedes'in "büyüyen bir tehdit haline geldiğini" kabul ediyor.
Verstappen, "Sert lastiklere geçtikleri zaman yakaladıkları turlar dikkatimi çekti çünkü sert lastiğe geçmeyi hiç istemiyordum."
"Tur zamanlarını duyduğumda 'oldukça hızlı görünüyor' dedim. Sonra biraz daha zorlamaya çalıştım. Fakat yine de 0.1-0.2 saniye daha hızlıydılar."
"Bu lastiğin burada çalışması çok şaşırtıcı. Ancak stratejilerimiz doğrultusunda yarışın sonunda aranın kapanacağını biliyordum."
"Sonunda sanal güvenlik aracından sonraki fark, yönetebileceğimiz kadar büyüktü. Fakat yarışta hızlı oldukları apaçık ortadaydı." dedi.
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