Verstappen: "Mercedes'in protestosu 'bu sezonu özetliyor'"

Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ı geçerek yarışı kazandı ve ilk F1 dünya şampiyonluğunu aldı.

Yarışın sonlarında Nicholas Latifi'nin kazasının ardından güvenlik aracı çıktı ancak yarış direktörü Michael Masi, yarışın bir tur kala devam etmesi için çağrıda bulundu.

Başlangıçta, tur bindirilen araçların geçiş yapmasına izin verilmeyeceği söylendi ancak daha sonra Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in geçmesine izin verildi.

Ancak, diğer tur bindirilmiş araçlara aynı çağrı verilmedi ve bu da Mercedes'i, spor kurallarının 48.12. maddesinin olası bir ihlali için protesto etmeye sevk etti.

Mercedes, sürücülerin güvenlik aracının altında öndeki aracı geçemeyeceklerini söyleyen yönetmeliğin 48.8. maddesi uyarınca ikinci bir protestoda bulundu. Verstappen, yeniden başlama öncesinde 12. viraja Hamilton ile yan yana girdi.

Mercedes'in protestosu hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Verstappen, Autosport'a, "Bu konuda söylenecek pek bir şey yok."

"Bence bu, bu sezonu da biraz özetliyor." dedi.

Takım patronu Christian Horner, "Protesto bizi hayal kırıklığına uğrattı ancak FIA'ya güveniyoruz." dedi.

Her iki takımın sürücüleri ve temsilcileri, Mercedes'in düzenlemelere uygun olarak 30 dakikalık süre içinde protestoda bulunmasının ardından, bu akşam FIA hakemleri ile görüşecek.

Hamilton'a yeniden başlama sırasındaki yaklaşımı ve son tur hamlesini açıklayan Verstappen, "yaptıklarına tepki vermeye" çalıştığını ve "elbette çok uzakta olmamaya çalıştığını" söyledi.

Verstappen, "Sert lastiklerin ısınması için epeyce mücadele ettiğini görebiliyordum ve bende yol tutuşu vardı. Bu yüzden nispeten yakın kalabildim."

"Tabii ki yumuşak lastiklerde, ilk turda daha fazla tutuşa sahip olduğumu açıkça görebiliyordunuz. Ancak 5. virajdan sonra hâlâ geri dönme şansınız olan çok uzun iki düzlük var."

"Aramızda her şey oldukça yakındı.” dedi.