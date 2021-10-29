Verstappen: “Mercedes’in performansından endişeli değilim”

Red Bull ve Verstappen, bu sene rakipleri Mercedes ve Lewis Hamilton ile şampiyonluk savaşı veriyor ve sezonun bitimine sadece altı yarış kaldı.

Verstappen, şu anda Hamilton'ın altı puan önünde sürücüler şampiyonasında lider durumda ancak Mercedes, son yarışlarda performansını arttırdı.

Son yarış olan Türkiye GP’de kendisi ve takımı için güçlü bir yarış geçirdikleri ve şu anda iyi durumda olduklarını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Verstappen, “Pek de güçlü değildik. Yani, fena değildi ancak yapacak işlerimiz var.”

“Daha hızlı olmak istiyoruz, ancak Türkiye’de takım olarak iyi bir sonuç aldık. Genel performans harika değildi, ancak yeniden deneyip ne kadar hızlı olduğumuzu göreceğiz.” dedi.

Amerika’daki hafta sonu hakkında Hollandalı sürücü, “Farklı bir pist, farklı bir asfalt. Simülatörde de biraz zaman geçirdim. Her şey iyi hissettirdi. Yarın nasıl olacağını öğreneceğiz.” dedi.

Mercedes’in performansından endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise Verstappen, “Endişeli değilim, çünkü bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak kendimize odaklanmalıyız, daha iyi yapabileceğimiz şeyler var.”

“Türkiye’de çok şey öğrendik. Sahip olduğumuz paketle daha iyisini yapmaya çalışıyoruz, daha fazla performans bulmaya çalışıyoruz.”

“Mercedes elbette bir adım attı. Ancak dediğim gibi, bu konuda pek bir şey yapamayız. Bu yüzden kendimize odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Verstappen, çaylak sezonu olan 2015’te Toro Rosso ile COTA’da dördüncü olmayı başarmıştı. Red Bull sürücüsü bu konuda, “Dürüst olmak gerekirse o seneyi pek hatırlamıyorum. Çok yağmur yağmıştı, değil mi? Nasıl dördüncülüğü nasıl aldığımızı bile bilmiyorum! Sonuç olarak o yarışta iyiydik.”

“Burası güzel, sürmesi eğlenceli bir pist. Sıralamalarda ilk sektör çok güzel, ancak yarışta ikinci sektörün sonu ve üçüncü sektörün başında çok aksiyon oluyor ve farklı çizgiler izlenebiliyor. Bu yüzden kesinlikle geçiş yapabilirsiniz ve bu da burayı özel hale getiriyor.” dedi.

Tasarımcı Adrian Newey’in takımdaki yokluğunun nasıl hissettirdiği sorulduğunda Verstappen, “Elbette ideal değildi, ancak bu bir ekip çalışması.”

“Adrian lider bir figür ve onun piste gelmesi her zaman güzel. Onunla çokça fikir alışverişi yapabilirsiniz. Onun Türkiye’de takımla olması güzeldi ve birlikte takım olarak neler yapabileceğimizi görmek ve biraz daha performans bulmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images