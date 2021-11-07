Verstappen: "Mercedes'in önde olması sürpriz değil çünkü sıralama turları bizim için korkunç geçti"

Max Verstappen, sıralama turları öncesinde tüm antrenman seanslarında güçlü performans göstermiş ve pole pozisyonu için favori olmuştu.

Ancak pole pozisyonu, sıralama turlarındaki harika performansıyla Mercedes'e gitti. Verstappen yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve yanında Sergio Perez olacak.

Verstappen seansın ardından şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse sıralama turlarında, lastikleri çalıştırmakta zorlanıyorduk. Orta lastikler çok kötü değildi ama sonra üçüncü bölüme kalıp yumuşak lastiğe geçtiğimizde, her şey yolunda gitmedi. Gerçekten korkunç bir turdu."

"Yol tutuş yoktu. Lastiklerle iyi bir denge yakalayabilseydik elbette çok daha fazla zaman turu ortaya koyabilirdik. Son turum nispeten biraz daha iyi görünüyordu. Fakat önümde ne olduğunu bilmiyorum ama, Checo'yu sanırım Yuki tuttu ve ikisi de pist dışına gitti."

"Sonrasına her şey çok çabuk oldu, hızla yaklaştım ve ön tarafta havaya biraz toz kalktığını gördüm, bu yüzden bir aracın çarpmış olabileceğini düşündüm. Bu sebeple de sarı bayrak gereği ayağımı biraz gazdan çektim ama sarı bayrak çıkmadı."

"Zorlamaya devam etsem de 0.250 saniye gibi bir kayıp vardı. Turum temelde bitmişti. Ne yapabilirsiniz ki? Orada neler olduğuna bir bakacağım. Fakat büyük talihsizlikti. Bütün hafta sonu rekabetçi bir seviyede sürdükten sonra olması harika bir yer değil... Yine de ilk viraja kadar uzun bir mesafe var. Üçüncü sıradan başlıyorum ve önümüzdeki uzun bir yarış var."

Mercedes'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Verstappen, "Üçüncü bölümde gerçekten çok yavaştık ve yol tutuş berbattı. Sanırım son turumda durumu biraz toparladık."

"Lastikleri daha iyi bir aralığa sokuyorduk ama ne istediğimiz ne de tüm antrenmanlarda denge ya da araç davranış yoktu. Bu biraz gizemli bir konu fakat yarışta farklı lastiklerle yarışacağız. Bu yüzden dengenin yeniden iyi olacağını düşünüyorum. Yani söylediğim gibi, sonuç şaşırttı değil çünkü korkunç bir sıralama turları geçirdik."

"Şimdi dört araç da mücadelenin içerisinde. Umarım heyecanlı olur. Belki pit duvarı belirleyici bir faktör olabilir. Yani yarın göreceğiz." dedi.

Verstappen, antrenman turlarının sonunda da denge sorunundan şikayetçiydi.

Bu ikisinin bağlantısı sorulduğunda Verstappen, "Tamamen değil çünkü ilk bölümün başlangıcı iyiydi. Hatta ikinci bölüm bile iyiydi. Çıkış turlarına ve diğer şeylere bakmalıyız. Üçüncü bölümde, ilk turla ikinci tur arasında zaten fark vardı. Analiz edilecek birkaç şey var ama genel olarak harika değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images