Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"

Üç kez Dünya Şampiyonu, Bahreyn testlerinin ilk gününde ikinci Lando Norris'in 1 saniye önünde zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

İkinci gün RB20 aracının direksiyonuna takım arkadaşı Sergio Perez geçti. Meksikalı pilot, günü Carlos Sainz'ın ardında ikinci olarak tamamladı.

Verstappen, aracın denge konusunda oldukça iyi bir noktada olduğunun altını çizerken hız konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Sezona başlangıcın beklediklerinden daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Evet, çünkü denge en başından beri doğru penceredeydi."

"Saf hız açısından diğerlerine kıyasla nasıl olduğumuzu bilmiyorum; ancak denge açısından başlangıç için iyi bir yerdeyiz."

"Herkes hızını gösterene kadar bekleyip görmemiz gerekiyor. Mercedes'in ön kanadına bakarsanız, o da oldukça ilginç görünüyor ve ne kadar iyi çalıştığını bilmiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 gridinde çoğu araç tasarım açısından RB19 benzeriydi. Ancak son Dünya Şampiyonu takım, sezonu domine etmesinin ardından tasarımda değişikliğe giderek Mercedes'in 2022-2023 benzeri bir tasarımla boy gösterdi.

Verstappen bu konuda, "Tabii ki [takımların RB19'u örnek alması] beklenen bir şeydi."

"2023 gibi bir sezondan sonra pek çok takımın bizim konseptimize doğru gitmesini anlayabiliyorum."

"Ben teknik ekibimizdeki insanların yaptıklarına tamamen güveniyorum. Bunun kış boyunca rüzgar tünelinde test ettikleri diğer her şeyden daha iyi olduğundan eminler. İşe yaradığı sürece, aracın nasıl göründüğü umurumda değil."

"Açıkçası ben eski araçta nelerin daha iyi olabileceğini düşündüğüm konusunda görüşlerimi belirttim ve onlar da yeni araçta bunları birleştirmek için çalışacaklar. Ama esas mesele aracın tüm potansiyelini optimize etmek."

"Aracın bu kadar iyi hissettirmesi ekibin ne yaptığını bildiğini gösteriyor. Simülatörde iyi bir temel ayar oluşturmak için pek çok şeyi test ediyoruz. Hiç piste çıkmamış bir araç için simülatörde şimdiden iyi bir ayar yapabiliyor olmamız oldukça etkileyici." dedi.