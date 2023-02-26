Verstappen: "Mercedes'in konsept değiştirmemesine şaşırmadım"
Max Verstappen, Mercedes'in hâlâ kendine özgü zero-pod konseptiyle yarışıyor olmasını şaşırtıcı bulmuyor.
Bahreyn'de Red Bull Racing için işlerin oldukça iyi geçtiği görülürken, Mercedes oldukça tutarsız bir testi geride bıraktı.
Aslında birinci ve üçüncü günler iyiydi fakat ikinci günde, takımın henüz anlamadığı denge problemleri vardı.
Şu anda kesin olan şey Red Bull'un testlerden mutlu ayrıldığı gibi görünüyor. Testin ilk iki gününde sürüş yapan ve RB19'la bütünleşmiş görünen Verstappen, hem Red Bull RB19 hem de Mercedes hakkında açıklamalarda bulundu.
Çifte dünya şampiyonu, "Her zaman geliştirilebilecek şeyler vardır fakat genel olarak bakarsak, en iyi noktaya gelmek üzereyiz."
"Yeni bir araçla ilk kez bu kadar yaklaştık."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Araç aşağı yukarı geçen yılla aynı temeli taşıyor fakat bu araç, kesinlikle ileriye doğru atılmış iyi bir ilk adım."
"Böyle olması da oldukça mantıklı çünkü geçen yıl aracımız çok ağırdı."
"Yeni bir araçla ilk yılımızdı ve bu nedenle sezon boyunca çok şey öğrendik. Sonuç olarak, yeni sezona biraz daha kolay başladık. Yine de her halükarda ileriye doğru gitmeniz gerekiyor. Sanırım biz bunu yapmayı başardık."
"Tabii ki henüz nerede olduğumuzu söylemek için çok erken. Kendimize bakıyoruz ve bu test günlerinin çok iyi geçtiğini biliyoruz."
"Aracın dengesi ilk andan itibaren iyiydi ve sonrasında ayarlarla ilgili pek çok şey deneme fırsatımız oldu. Böyle olunca da ekstrem şeyler deneyebiliyorsunuz."
"Bu güzeldi çünkü bu şekilde pek çok şey öğrendik." dedi.
Mercedes'in çok tartışılan zero-pod konseptine sadık kalmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen şu yanıtı veriyor: "Hayır, aslında şaşırmadım. Çünkü kış aylarında yeni bir konsepte geçmeniz kolay olmuyor."
"Dürüst olmak gerekirse henüz onlara çok fazla bakmadım fakat şu ana kadar çok rahat görünmüyorlardı."
"Yine de sakin kalmak gerekiyor çünkü gelecek hafta öncesinde ne bulacaklarını asla bilemezsiniz."
Mercedes'in mi yoksa Ferrari'nin mi kendileri için ana rakip olacağı sorusuna Verstappen, "Şu anda bunu söylemekte zorlanıyorum. Az önce de dediğim gibi, esas olarak kendimize bakıyorum." cevabını verdi.
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