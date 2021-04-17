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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'in hızlı olduğunu her zaman söyledim"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in cuma günkü temposuna şaşırmadığını ve zaten Alman üreticinin güçlü bir araca sahip olduğunu, bildiğini dile getirdi.

Verstappen: "Mercedes'in hızlı olduğunu her zaman söyledim"

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta daha iyi olan taraf gibi görünüyordu ancak Imola'da yeniden Mercedes'in üstünlüğü var gibi görünüyor.

Max Verstappen, ikinci seansta sorun yaşadığı için aracın tam potansiyelinin Mercedes'e oranla nasıl olduğu bilinmiyor.

Ancak Hollandalı pilot, ikinci seansı kaybetmenin, kendisi için ideal olmadığını söylüyor.

Verstappen, "İkinci antrenman seansında çok fazla tur atamamak üzüntü verici oldu. Haliyle bu durum, hafta sonunun geri kalanı için ideal değil."

"Ancak genel anlamda bakarsam, araç ile piste her çıktığımda ve attığım her turda iyi hissettim. Bu yüzden yarın hâlâ iyi bir gün geçirebileceğimizi düşünüyorum."

"Sergio bugün ikinci seansta iyi turlar attı ama her zaman her iki araçla da mesafe tamamlamak istersiniz." dedi.

Verstappen, soğuk hava nedeniyle lastikleri ısıtmanın çok zor olduğuna dikkat çekti.

"Burada hava çok soğuk olduğu için herkesin lastiklerinin birinci veya ikinci turdan sonra çalışmaya başladığını görebiliyorsunuz."

"Lastiklerin çalışmasını sağlamak, soğuk hava şartları nedeniyle biraz daha zordu."

Verstappen, Mercedes'in temposuna şaşırmadığını da ekliyor.

"Ben her zaman Mercedes'in çok güçlü göründüğünü söylemiştim. Bahreyn'de de durum böyleydi ve burada da durum aynı görünüyor."

"Hatta bana göre burada, aracın arka tarafıyla ilgili biraz daha az sorun yaşıyorlar. Artık çok daha stabil ve dengeli görünüyorlar."

"Bu yüzden bazı adımlar attıklarını ve durumun bizim için kolay olmayacağını düşünüyorum."

"Yine de olanları değiştiremeyiz. Bu yüzden kendimize odaklanmamız gerekiyor ve sonrasında onlara kıyasla nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Tsunoda, ilk seansta motor sorunu yaşamış

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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