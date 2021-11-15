Verstappen: "Mercedes'in hızı zamanla normale dönecek"

Max Verstappen, startta liderliği almasına rağmen Lewis Hamilton'ın baskısına dayanamadı ve İngiliz pilotun ardına düştü.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören Hollandalı sürücü, yarışın ardından verdiği demeçte, elinden geleni yaptığını dile getirdi.

"Her şeyden önce, yarışa iyi başladığımızı düşünüyorum. Bu, yarış için çok önemliydi ve sonra tempoyu yönetmeye çalışırken, bir güvenlik aracı çıktı. Pistteki parçalardan dolayı çıkan bir sanal güvenlik aracı vardı."

"Sonrasında arkama Lewis geldi ve çok fazla hıza sahip olduğunu görebiliyordum. Buna uyum sağlamak zaten çok zordu. Genel olarak tüm doğru kararları verdiğimizi ve kendimizi korumaya çalıştığımızı düşünüyorum."

"Bu yüzden bu konuda söylenebilecek pek fazla şey yok."

"Sadece genel olarak fazla yavaştık. Onlar ise bu hafta sonu düzlüklerde çok hızlıydılar. Tabii ki tur zamanını virajlardan telafi etmek gerekiyor ancak bu hafta sonu lastikler nedeniyle sürüş yapmak çok zordu."

"Yine de bu hafta sonundan keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki kazanmayı seviyorum ve bugün ikinci oldum... Yine de yaptığım savunma tatmin ediciydi ve şampiyonada önde olmaya devam ediyoruz. Bir hafta sonu sizi için iyi görünürken, diğer hafta sonu diğerleri için iyi görünüyor. Umarım sezonun geri kalanında da böyle olur."

Hamilton'la olan savaşta belirleyici an hakkında konuşan Verstappen, "Üçüncü virajdan geçtiğimiz andı, çünkü orada çok yakındı ve öne geçeceğini biliyordum. İki tur öncesinde çekişte ve lastiklerle zorlanmaya başlamıştım. Bu yüzden zor olacağını biliyordum fakat asla bilemiyorsunuz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Ben kazanmayı seviyorum ama mücadelenin tadını çıkarabilirsiniz değil mi? Evet, aracın içerisinde kolay hedeftim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yine de bazen eğlenceli olabiliyor ve izleyen herkes için de seyretmesi güzel bir şey."

"Bu hafta sonu Mercedes'e biraz daha yakın olmamızı isterdim ama burası bizim için çok zor görünüyordu. Yeni motor almak onlara başlangıçta biraz performans kazandırıyor. Fakat bu, yavaş yavaş normale dönecek. Yani evet, belki şimdi biraz dramatik bir şey ama yavaş yavaş biraz daha normale döneceğine eminim." dedi.

Bitime üç yarış kala arada 14 puan olduğunun hatırlatılması üzerine Verstappen, "Bütün yıl hep böyle geçti değil mi? İnişler, çıkışlar, geriye düştüm, öne geçtim. Yani kalan kısımda pek çok şey yaşanabilir." dedi.