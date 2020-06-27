Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

Son iki yılda Avusturya GP'yi kazanmayı başaran Max Verstappen, SpeedWeek ile yaptığı röportajda çeşitli konulara değindi.

"Son birkaç aydır Formula 1 aracını kullanmanın bir yolu yoktu, ama genel olarak her şey yolundaydı. Dünyada olup bitenlere bakarsanız, her şeyin sizin için iyi olduğunu anlamaya başlarsınız. Bu yüzden son aylardaki durumum hakkında şikayet edemem."

"Virüs döneminde Monako'daki evimde kaldım, ilk başta aktif olarak sanal yarışlara katıldım, sonra fiziksel antrenmanlara daha fazla odaklanmaya başladım. Son birkaç hafta içinde ise giderek daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladım, antrenörümle birlikte çalıştık. Hayat yavaş yavaş normalleşiyor ve umarım yakında her şey daha kolay hale gelir."

"Sezon başlangıcında fiziksel anlamda sorun olmasını beklemiyorum çünkü çok fazla antrenman yaptım. Yarışların seyircisiz gerçekleşmesi üzücü ve garip olacak, ama sonunda direksiyonun arkasına geri dönüp mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışacağım. En azından taraftarlar yarışı TV'den izleyebilecekler ve onlar için harika bir gösteri sunmak istiyoruz."

"Getirilen yeni güncellemelerle birlikte araçlar, kış testlerine kıyasla önemli ölçüde farklı olacak. Sanırım Avusturya'daki ilk antrenman seansında güç düzeni netleşecek."

"Herkes eşit şartlarda ve pek çok bilinmeyen sorunu çözmek zorunda. Ama belki de böyle uzun bir aradan sonra bazıları paslanmış olabilir."

"Özellikle Red Bull Ring'de kendimi asla favori olarak görmedim, çünkü bu pist bize diğerlerinden daha az uyuyor. Geçen yıl son derece zor bir yarışta zafere ulaştık. Şimdi durumun kolay olmayacağı açık. Mercedes'in çok güçlü olacağını tahmin ediyorum ve kimse Ferrari'nin ne kadar rekabetçi olabileceğinden emin değil. Rekabet çok yoğun olacak, ancak üçüncü kez Avusturya Grand Prix'sini kazanmak için her şeyi yapacağız."

"Aynı pistte ikinci bir yarış daha olacak. Tabii ki, her şey ilk yarışın sonuçlarına bağlı olacak ama ikincisi daha kolay olacak, çünkü herkes zaten orada pek çok tur atmış olacak ve piste uyum sağlamış olacaklar. Belki de mücadele daha da artacak ve ilk hafta sonunda herhangi bir sorun varsa ikinci yarış çok ilginç olacak."

"Bence ana rakibimiz Mercedes olabilir."