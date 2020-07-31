Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Red Bull sezona büyük umutlarla başlamıştı ancak geride kalan ilk 3 yarışın ardından aslında umduğu kadar hızlı ve sorunsuz bir araca sahip olmadığını, buna karşı Mercedes'in hem araç hem de güç ünitesi hızı ve dayanıklılığı açısından görmüş oldu.

Mercedes sezonun ilk 3 yarışında hem pole pozisyonlarını hem de yarış zaferlerini elde eden takım oldu.

Verstappen, "Henüz Mercedes'in yarışta gerçekte ne kadar hızlı olabileceğini görmediğimizi düşünüyorum. Onlar pilotlarına benim tur zamanlarımı ve lastiklerini korumaları için o tur zamanlarına adapte olmalarını söylüyorlar. Bu yüzden pilotların tur başına 1 sn daha hızlı gitmeleri gerekmiyor."

"Mercedes henüz zorlamadı, bu yüzden aradaki gerçek farkı görmedik. Yarışta arkadaki takımlara karşı avantajımız daha fazla. Yarışta performans açısından istikrarlı olmalı, lastikleri canlı tutmalı ve iyi bir stratejiye sahip olmalısınız. Normalde bu tür şeylerde oldukça iyiyiz." dedi.

Verstappen, Mercedes'in bu kadar güçlü bir şekilde başlamasının ve bu sene ve gelecek sene araç geliştirme konusunda uygulanacak kısıtlamaların ardından şampiyonluk umudu için muhtemelen 2022'ye kadar beklemeleri gerektiğini kabul ediyor.

Verstappen, "Öyle olacağını düşünüyorum. Özellikle şu an ile gelecek sene arasında araçlarda çok fazla değişiklik yapmamıza izin verilmiyor. Belli şeyler yapabilirsiniz ancak kolay bir şekilde yakalayamazsınız. Yeni kuralların şampiyonluk mücadelesini biraz daha heyecanlı yapmasını ummanız gerekiyor. Ancak Mercedes de yerinde saymayacak. Bu yüzden muhtemelen yeni kurallara da doğru hazırlanacaklardır." dedi.