Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP2:
00 Saat
:
50 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording
31 Tem 2020 12:43

Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun ilk 3 yarışında net bir şekilde tüm takımlardan üstün olan Mercedes'in henüz gerçek hızını gösterdiğini düşünmüyor.

Red Bull sezona büyük umutlarla başlamıştı ancak geride kalan ilk 3 yarışın ardından aslında umduğu kadar hızlı ve sorunsuz bir araca sahip olmadığını, buna karşı Mercedes'in hem araç hem de güç ünitesi hızı ve dayanıklılığı açısından görmüş oldu.

Mercedes sezonun ilk 3 yarışında hem pole pozisyonlarını hem de yarış zaferlerini elde eden takım oldu.

Verstappen, "Henüz Mercedes'in yarışta gerçekte ne kadar hızlı olabileceğini görmediğimizi düşünüyorum. Onlar pilotlarına benim tur zamanlarımı ve lastiklerini korumaları için o tur zamanlarına adapte olmalarını söylüyorlar. Bu yüzden pilotların tur başına 1 sn daha hızlı gitmeleri gerekmiyor."

"Mercedes henüz zorlamadı, bu yüzden aradaki gerçek farkı görmedik. Yarışta arkadaki takımlara karşı avantajımız daha fazla. Yarışta performans açısından istikrarlı olmalı, lastikleri canlı tutmalı ve iyi bir stratejiye sahip olmalısınız. Normalde bu tür şeylerde oldukça iyiyiz." dedi.

Verstappen, Mercedes'in bu kadar güçlü bir şekilde başlamasının ve bu sene ve gelecek sene araç geliştirme konusunda uygulanacak kısıtlamaların ardından şampiyonluk umudu için muhtemelen 2022'ye kadar beklemeleri gerektiğini kabul ediyor.

Verstappen, "Öyle olacağını düşünüyorum. Özellikle şu an ile gelecek sene arasında araçlarda çok fazla değişiklik yapmamıza izin verilmiyor. Belli şeyler yapabilirsiniz ancak kolay bir şekilde yakalayamazsınız. Yeni kuralların şampiyonluk mücadelesini biraz daha heyecanlı yapmasını ummanız gerekiyor. Ancak Mercedes de yerinde saymayacak. Bu yüzden muhtemelen yeni kurallara da doğru hazırlanacaklardır." dedi.
 
Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Önceki haber

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Sonraki haber

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
25dk

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı
World Superbike World Superbike / Antrenman raporu
1s

2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı

Son Haberler

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
9dk

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
F1 Formula 1 / Son dakika
25dk

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

1s
2
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

25dk
3
Formula 1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

9dk
4
Formula 1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

1s
5
Formula 1

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
F1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
F1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
F1

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.