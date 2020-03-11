Verstappen: "Mercedes'in en fazla 0.3 saniye gerisinde olmalıyız"

Red Bull, iyi bir sezon öncesi test dönemi geçirdi ve bu yıl Mercedes'in altı yıllık hakimiyetine son vermeyi hedefliyorlar.

Ancak Mercedes de iyi test dönemi geçiren takımlardan biriydi ve sahip oldukları DAS gibi özel sistemlerle yine önde kalabilecekleri düşünülüyor.

Son kez en genç dünya şampiyonu olma fırsatına sahip olacak olan Max Verstappen, sonunda mutlu sona ulaşabilmek için en fazla 0.3 saniye geride kalmaları gerektiğini söyledi.

Verstappen, “Umarım hemen mücadelenin içerisinde olabiliriz."

“Bu sayede kesinlikle en hızlı araç olmamız gerekiyor. Bu olmasa da en azından liderin 0.2-0.3 saniye arkasında olmalıyız. Sonrasında uzun bir sezon olacak ve her şey olabilir."

“Ama yarım saniye daha yavaş olursak, o zaman zor olacak. Mercedes’in normal gelişim hızına ayak uydurmak kolay bir görev değil."

“Eğer öyleyse, bu son derece acı verici olur ama bunu değiştiremem,” dedi.

2020'de şampiyon olamasa bile Verstappen, Red Bull-Honda ile olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattığı için pişman olmayacak.

“Bence bu alınabilecek en iyi karardı."

“Aniden ortaya çıktı ve 'neden olmasın ki?' diye düşündüm. Sonra her iki tarafı da tatmin ettiği için çabucak gerçekleşti."

“Ayrıca yıl boyunca sözleşmemle ilgili tüm bu hikayeleri duymak istemedim . Bu yüzden uzamasına izin vermek yerine hızlı bir şekilde gerçekleşmesi iyi hissettiriyor. Geçmişte takım ve pilot arasında kötü durumlar oluşabileceğini gördük."

Anca Verstappen’in en büyük odak noktası 2020 şampiyonluğunu kazanmak.

“Burada kendimi çok rahat hissediyorum, ama elbette kazanmak istiyorum. Herkes arkamda ve bu da çok önemli.

"Red Bull'un geçmişte yaptığı gibi şampiyonluklar için savaşabileceğimizi düşünüyorum."

“Takımımızda doğru insanlar var ve Honda'da özel bir partner. Şampiyonluk için gerekli her şeye sahibiz."