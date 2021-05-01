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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma gününün ardından verdiği demeçte, Avusturyalı ekibin Mercedes'in gerisinde olduğunu söyledi.

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

Portimao, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça düşük bir yol tutuşa sahipti ve cuma günü tüm sürücüler yol tutuş sorunu yaşadılar.

Red Bull pilotu Max Verstappen de aracıyla boğuşan isimlerden biriydi ve seansın ardından verdiği demeçte, yol tutuşun Türkiye kadar olmasa da, çok kötü olduğunu belirtti.

Verstappen, "Asfalt geçen seneyle aynı görünüyor, fakat bunu bekliyordum. MotoGP'deki derecelere bakarsanız, geçen yıl bizden sonra ve bu yıl bizden önce yarışmalarına rağmen dereceler aynıydı. Yani sürpriz olmadı."

"Pistin şu anki haliyle araçla ilgili iyi bir denge yakalamak gerçekten çok zor. Elbette Lastik sıcaklığı ve lastiklerin tepkisi hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz, fakat şu anda diğer pistlerden çok farklı tepkiler veriyorlar. Yani bu hafta sonu, ilk iki yarışta sahip olduğumuz şeyi tam olarak yansıtmayacak çünkü yol tutuş normal değil."

"Her şey lastiklerdeki sıcaklığı korumakla ilgili ve bu, kolay değil. Yumuşak lastikle ilgili yapmamız gereken işler var. Sadece bu hafta sonu elimizden geleni yapmamız ve sonrasında normal bir piste dönmeyi beklememiz gerekiyor."

 

"Bütün hafta sonu boyunca temel sorun, lastik sıcaklığını korumak olacak. Aşırı rüzgarlar ve düşük yol tutuş, bu duruma yardımcı olmuyor. Fakat şartlar herkes için aynı. Sürüş yapmak hiç kolay değil ve doğal bir sürüş yapmıyorsunuz. Yol tutuş açısından Türkiye'den daha iyi olsa da olması gerektiği gibi değil." dedi.

En büyük soru, Red Bull'un pole pozisyonu için savaşıp savaşamayacağı.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Verstappen, "Hâlâ bazı şeyleri geliştirebilmek adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mercedes genel olarak biraz daha rahat görünüyor fakat Lews de harika bir tur atamadı. Biz de atamadık, yine de onların ardındayız ve yapmamız gereken işler var. Geçen yıl burada çok güçlü görünüyorlardı. Bu yıl da durum böyle görünüyor. Bu pistte sahip olduğumuz yol tutuş seviyesi bizim için harika değil, her şey çok hassas görünüyor, gelişmeye ihtiyacımız var."

"Bu hafta sonu puanlar kazanmaya odaklanmalıyız. Bu hafta sonunun ardından gideceğimiz daha çok yarış var, yani ortada bir drama yok." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pit lane

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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