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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'in AR&GE yaklaşımı, Red Bull'a uymaz"

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, Mercedes gibi 2020'deki araştırma geliştirme çalışmalarını doğrudan 2021'e aktarmanın kendileri için işe yaramayacağını söyledi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Eifel GP hafta sonunda yaptığı açıklamada takımın 2020 aracının gelişimini durdurduğunu, 2021 modeline odaklandıklarını söylemişti.

Bunun etkisi Nürburgring'de görüldü. Yeni parçalar getiren Red Bull, önceki yarışlara göre Mercedes'e daha yakın olmayı başardı.

Wolff, 2021'de araçta olacak büyük değişiklikler nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söylemişti.

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Gelecek sene şasi ve mekanik parçaların çoğu aynı kalacak. Aerodinamik gelişim büyük ölçüde serbest olsa da, yere basma gücünü düşürmek için kurallarda bazı değişiklikler yapıldı ve mekanik değişiklikler, jeton hakkı kullanılarak yapılabilecek. Mercedes için ayrıca DAS'ın yasaklanması gibi bir ekstra değişiklik olacak.

 

Verstappen, Mercedes'in aksine kendilerinin araçtaki birçok teknolojiyi gelecek seneye taşıyacağı için mevcut aracın gelişimini sürdürebileceklerini söyledi.

Verstappen, "Bizim açımızdan, bu araç hakkında öğrenmeye devam ediyor olmamız önemli çünkü gelecek sene için araçta pek çok şeyi değiştiremeyiz."

"Şu anda yapacağımız her şey, öğrendiğimiz her şey gelecek sene bizim için daha iyi olacak. Mercedes'in yapacağı şeyler de onlar için daha iyi olacaktır ancak bizim için iyi olmayabilir. Bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz. Gelecek sene nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Verstappen, aracın Nürburgring'de daha iyi hissettirdiğini kabul etti ancak Mercedes'le olan farkın azalmasını pek önemsemediğini söyledi.

Verstappen, "Orada hava çok soğuktu ve pist uzun zamandır kullanılmıyordu. Burada yine bilmediğimiz bir pistte olacağız. Yine ne kadar rekabetçi olacağımıza bakacağız."

"Ancak denge açısından, araç biraz daha iyiydi. Bu tabii ki her zaman hoş bir his olur." dedi.

Mercedes, Portekiz GP'de DAS olmadan piste çıkacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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