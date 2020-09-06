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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'i yenmemiz mümkün değil, hedefim üçüncülük"

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Verstappen: "Mercedes'i yenmemiz mümkün değil, hedefim üçüncülük"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, yarıştan hemen önce verdiği demeçte İtalya GP için hedefinin üçüncülük olduğunu belirtti.

Max Verstappen, yarışa beşinci sıradan başlayacak ve önünde düzlüklerde oldukça hızlı olan Carlos Sainz ile Sergio Perez olacak.

Verstappen, Mercedes'in bu hafta sonu "ayrı bir ligde" olduğunu ve hedefinin üçüncülük olduğunu belirtti.

Verstappen, “Üçüncü sıraya çıkmaya çalışacağım. Hedef bu, çünkü bu hafta sonu Mercedes farklı bir ligde. İyi bir başlangıç ​​veya doğru strateji sayesinde pozisyonları geri kazanmanın mümkün olup olmayacağını göreceğiz. Şimdilik bir şey söylemek zor."

"Başlangıcı sabırsızlıkla bekliyorum ve ilginç bir mücadele olmasını umut ediyorum. Podyum için rekabet etme şansım olabilir." dedi.

Alex Albon ise şunları ekledi: “Sıralama turlarındaki farklar son derece azdı. Elbette dokuzuncu sıra beklediğimiz sonuç değil ama genel olarak hafta sonu sorunsuz geçiyor, ilk antrenmandan itibaren kokpitte kendimi rahat hissediyorum."

"Yarışta Renault, McLaren ve Racing Point ile zorlu bir mücadele içinde olacağımıza eminim. Belki de yarış tempomuz rakiplerimizden daha iyi olabilir ancak herkes DRS mesafesinde olursa, geçiş yapmak son derece zor olacak. Sadece öndeki sürücülerin hata yapmasını bekleyeceğiz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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