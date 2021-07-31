Verstappen: "Mercedes'i yenmek zor olacak"

Red Bull cuma günü tempo olarak Mercedes'ten geride görünüyordu ve Lewis Hamilton sıralama turlarında harika bir tur çıkararak pole pozisyonunu kazandı.

Aynı şekilde Valtteri Bottas da Verstappen'i geçti ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Mercedes buna ek olarak yarışa orta lastiklerle başlarken, Red Bull pilotları yumuşak lastikle başlayacak.

Başlangıçta liderliği almayı ve sonrasında bunun avantajını korumayı mı planladığı sorusuna Verstappen, "Evet, şu anda iyi mi yoksa kötü mü olacağını söylemek biraz zor. Uzun sürüşlerle alakalı temsili bir deneme yapmadım ve yarının çok sıcak olacağını düşünüyorum. Bu yüzden lastiklerin bu yüke dayanıp dayanmayacağından emin değilim."

"Fakat buradaki asıl konu, pek çok insanın turunu geliştirmesiydi. Bu yüzden turumu tamamlamak zorunda kaldım. Aksi takdirde çok yakın olacaktı ve elenme riskini almak istemedik. Bu yüzden o turu atmak ve daha yumuşak lastikle başlamak daha iyiydi. Her halükarda bu, 11. sıradan başlamaktan çok daha iyi bir şey."

"Yani amacımız orta lastiklerle son bölüme kalmaktı ama tüm hafta sonu biraz tempo eksikliğimiz vardı. Araçla ilgili en iyi dengeyi bulmayı başaramadık. 0.4 saniyelik fark biraz çoktu. Son bölümde, ikinci bölümdeki turumdan bile daha kötü yol tutuş vardı. Bu yüzden bunun neden böyle olduğunu araştırmamız gerekiyor. Fakat yine de yarın önümüzde uzun bir yarış var. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız." cevabını verdi.

Verstappen ilginç şekilde son bölümde, ikinci bölümdeki turundan daha yavaş kaldı. Eğer ikinci bölümdeki turunu tekrarlayabilseydi, yarışa ikinci sırada başlayabilirdi.

Verstappen, son turunda daha az mı yol tutuşuna sahip olduğu sorusuna, "İkinci bölümde turumla, üçüncü bölümdeki durumlar arasında aynı denge yoktu. Buna bakmamız gerekiyor. Fakat rüzgar, pist sıcaklığı, lastikler, tur hazırlığı ve bunun gibi pek çok şey var. Bu yüzden şu anda bunun hakkında konuşmak biraz zor."

"Yarınki yarışla alakalı pek çok bilinmeyen var. Bilinen tek şey Mercedes'in çok hızlı olduğu. Bu yüzden onları yenmek bizim için zor olacak fakat şansımızı deneyeceğiz ve durumun nereye varacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images