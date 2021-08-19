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Verstappen: "Mercedes'i geçebilmek için araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in sezon başından bu yana önemli bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor ve Avusturyalı ekibi de aynı şeyi yapmaya çağırıyor.

Verstappen: "Mercedes'i geçebilmek için araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor"

Lewis Hamilton, sezonun ilk birkaç yarışının ardından lider olsa da Verstappen çok iyi bir ivme yakaladı ve beş yarışın dördünü kazanarak şampiyonada ilk sıraya çıktı.

Hollandalı pilot için her şey, Silverstone'daki kazaya kadar çok iyiydi ve yaz arasına lider girecek gibiydi. Ancak Silverstone'daki kaza ve Macaristan'da Valtteri Bottas'ın teması sonucu aldığı hasar, şampiyona liderliğini Hamilton'a kaybetmesine neden oldu.

Mercedes aynı zamanda Silverstone'daki yarışa yeni bir güncelleme paketi de getirdi ve bu sayede aracın dengesini artırırken, doğru ayarları bulmakta eskisi kadar zorlanmadıkları görülüyor.

Takım aynı zamanda Macaristan'a da yeni bir taban getirmişti. Tüm bu güncellemelerin ardından Mercedes, Avusturya'da olduğu kadar geri değildi hatta Macaristan'daki sıralama turlarında ilk çizgiyi dahi aldılar.

Verstappen şu anda şampiyonada sekiz puan geride yer alıyor ve De Telegraaf'a verdiği demeçte Red Bull'u, daha fazla güncelleme getirmeye çağırdı.

Verstappen şöyle konuştu: "Mercedes'in sezon boyunca elde ettiği bu 0.1 veya 0.2 saniyeyi bulmak için çalışmaya devam etmek bizim elimizde."

"Önceki yıllara bakarsak geçmişte gerçekten çok baskın performanslar sergilediler. Bu sezon bu açıdan çok daha iyi bir konumdayız."

"Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var ve araçtan başka neler çıkarabileceğimizi görmeliyiz. Mesela Mercedes'e bakarsanız Macaristan'da yeni bir taban getirdiler."

"Heyecan verici bir mücadeleye girişebileceğimize eminim. Her zaman galibiyet için iyi bir şansımız var ve birdenbire pes etmemeliyiz."

Mercedes patronu Toto Wolff, son güncellemelerini Silverstone'a getirdiklerini iddia etmişti. Red Bull ise bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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