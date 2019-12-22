Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Mercedes'e geçişi reddetmiyor

paylaşım
yorumlar
Verstappen, Mercedes'e geçişi reddetmiyor
Ekleyen:
, Editör
22 Ara 2019 18:25

Max Verstappen, gelecekte Mercedes'e geçişi reddetmediğini ima etti.

Red Bull pilotunun anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve ismi hem Ferrari hem de Mercedes'le anılıyor.

Ferrari Başkanı Louis Camilleri, kendilerini "hile yapmakla" suçlayan Max Verstappen'le anlaşmak gibi bir planları olmadığını söylemişti.

Ancak Mercedes iddiası uzun süredir konuşuluyor ve eğer Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerse takımdaki boş koltuğa Verstappen'in geçmesi oldukça muhtemel.

Servus TV'ye konuşan Verstappen, "Ferrari ile konuşanlardan birisi ben değil, Lewis'ti." diyerek Ferrari iddiasını reddetti ve Mercedes'le ilgili de, "Kim bilir? Şu anda bu konu hakkında pek fazla düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç pilot, hedefinin Red Bull ile şampiyon olmak olduğunu da dile getirdi.

"Takım içerisinde kendimi çok rahat hissediyorum ve takımla ilgili de harika hislerim var. Her şey çok iyi gidiyor. Sonuçta hepimiz birlikte kazanmak istiyoruz."

"Sözleşmem konusunda çok rahatım, bu konu üzerinde pek fazla düşünmüyorum. Şu anda geleceğin herhangi bir önemi yok, ama geçen yıldan daha fazla zafer istiyorum. Takımdaki herkes bunu istiyor."

Öte yandan Helmut Marko, 2021 için yapılacak sözleşme görüşmelerini genç pilotun menajeriyle yapacaklarını söyledi.

Marko, "Görüşmeleri onun menajeriyle yapacağım. Max'e bu konuda yük bindirmek istemiyoruz." dedi.

Sonraki haber
Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri

Önceki haber

Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in başarıları, 2021’de bir anlam ifade etmeyecek”

2s
2
Formula 1

Binotto: “İlk sürücü toplantıları utanç doluydu”

3
Formula 1

Raikkonen: "Alfa Romeo ile ilk yılım, Ferrari'deki zorlu bir yıldan daha iyi"

1s
4
Formula 1

Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri

30dk
5
Formula 1

2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?

Son Videolar

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1
8dk

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1
32dk

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri 05:25
Formula 1

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

Lewis Hamilton, Valentino Rossi’nin Yamaha YZR-M1'ini sürüyor 01:51
Formula 1

Lewis Hamilton, Valentino Rossi’nin Yamaha YZR-M1'ini sürüyor

Son Haberler

Verstappen, Mercedes'e geçişi reddetmiyor
F1

Verstappen, Mercedes'e geçişi reddetmiyor

Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri
F1

Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri

Raikkonen: "Alfa Romeo ile ilk yılım, Ferrari'deki zorlu bir yıldan daha iyi"
F1

Raikkonen: "Alfa Romeo ile ilk yılım, Ferrari'deki zorlu bir yıldan daha iyi"

Wolff: “Mercedes’in başarıları, 2021’de bir anlam ifade etmeyecek”
F1

Wolff: “Mercedes’in başarıları, 2021’de bir anlam ifade etmeyecek”

Stroll, Racing Point ile çalışmaktan memnun
F1

Stroll, Racing Point ile çalışmaktan memnun

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.