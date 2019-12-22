Verstappen, Mercedes'e geçişi reddetmiyor

Red Bull pilotunun anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve ismi hem Ferrari hem de Mercedes'le anılıyor.

Ferrari Başkanı Louis Camilleri, kendilerini "hile yapmakla" suçlayan Max Verstappen'le anlaşmak gibi bir planları olmadığını söylemişti.

Ancak Mercedes iddiası uzun süredir konuşuluyor ve eğer Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerse takımdaki boş koltuğa Verstappen'in geçmesi oldukça muhtemel.

Servus TV'ye konuşan Verstappen, "Ferrari ile konuşanlardan birisi ben değil, Lewis'ti." diyerek Ferrari iddiasını reddetti ve Mercedes'le ilgili de, "Kim bilir? Şu anda bu konu hakkında pek fazla düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç pilot, hedefinin Red Bull ile şampiyon olmak olduğunu da dile getirdi.

"Takım içerisinde kendimi çok rahat hissediyorum ve takımla ilgili de harika hislerim var. Her şey çok iyi gidiyor. Sonuçta hepimiz birlikte kazanmak istiyoruz."

"Sözleşmem konusunda çok rahatım, bu konu üzerinde pek fazla düşünmüyorum. Şu anda geleceğin herhangi bir önemi yok, ama geçen yıldan daha fazla zafer istiyorum. Takımdaki herkes bunu istiyor."

Öte yandan Helmut Marko, 2021 için yapılacak sözleşme görüşmelerini genç pilotun menajeriyle yapacaklarını söyledi.

Marko, "Görüşmeleri onun menajeriyle yapacağım. Max'e bu konuda yük bindirmek istemiyoruz." dedi.