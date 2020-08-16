Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"

Hollandalı pilot yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve sıcak şartlarda arka arkaya ikinci zaferini kovalayacak.

Yarıştan kısa bir süre önce Red Bull, Verstappen'in güç ünitesini değiştirme kararı aldı.

Verstappen, yarışın başlamasına kısa bir süre kala daha önce kullandığı içten yanmalı motor, turbo, MGU-K ve MGU-H ünitesine geçti.

Hollandalı pilot, yarıştan kısa bir süre önce şöyle dedi: "Her zaman rahatım, benim için her şey yolunda. Bugün hava çok güzel ve iyi. Yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya ve Mercedes'e baskı uygulamaya çalışacağım."

"İyi bir başlangıç ​​yapmak istiyorum ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Cuma günü bizim için her şey yolundaydı ama bugün yeni bir gün ve pistin durumu biraz değişti. Başlangıcı sabırsızlıkla bekliyorum ve ilk virajda ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Umarım Mercedes'e yakın kalabilirim. Önümüzde ilginç bir yarış var."