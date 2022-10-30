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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Verstappen: "Mercedes yarışta güçlü olacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta Mercedes'in güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.

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Verstappen: "Mercedes yarışta güçlü olacak"
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Mercedes bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça güçlü bir performans sergilese de, pazar günü pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Hollandalı pilot, Motorsport.com'a verdiği demeçte Mercedes hakkında şöyle dedi: "İlk antrenman seansındaki performanslarının ardından Mercedes'in hızına şaşırmadım."

"Sezonun geneline bakarsanız, yüksek yere basma gücü pistlerinde her zaman oldukça iyi gidiyorlar. Bence rakımdan kaynaklı hava incelmesi de  burada onlara biraz yardımcı oluyor."

"Yüksek rakımın bizim için iyi olup olmadığını söylemek zor çünkü bu daha çok araca bağlı bir şey. Bu yıl tamamen farklı bir konseptle sürüş yapıyoruz, bu nedenle geçmiş yıllarla kıyaslayamayız."

"Pazar günü iyi bir yarış temposuna sahip olacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden kolay bir yarış olmayacak ama elbette kazanmaya çalışacağız."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunun (Mercedes'in hızının) spor için iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak gelecek yıl daha da çok çalışmamız gerekiyor. Hâlâ geliştirmek istediğimiz bazı noktalar var."

Gerilerde kalan Ferrari'nin hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna ise Verstappen, "Bir şey söylemem zor çünkü neden bu kadar zorlandıklarını ben de bilmiyorum. Normalde tek turda her zaman çok güçlü olurlar. Belki de bu pist onlara pek uygun değildir."

"Pistin bizim için iyi olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçta bir süre için öyle görünmüyordu fakat harika şekilde dönmeyi başardık."

İlginç şekilde son yıllarda Meksika GP'yi hiçbir zaman pole pozisyonundan başlayanlar kazanamadı.

Verstappen, "Şöyle söyleyeyim, ikinci ya da üçüncü olmaktansa pole pozisyonunda olmayı tercih ederim."

"Elbette ikinci ya da üçüncü olursanız hava koridoruna sahip olursunuz ama umarım en yüksek hız avantajımız sayesinde 1. virajda onların önünde kalabiliriz." dedi.

Verstappen, Mercedes'in Abu Dhabi'de de güçlü olmasını beklediğini ekledi.

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