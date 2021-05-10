Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

Red Bull pilotu Max Verstappen yarışta iyi bir başlangıç yapıp liderliği almasına rağmen Mercedes'in yarış temposuna ayak uyduramadı ve ikinci oldu.

Yarışın ilk virajını anlatan Verstappen, "Başlangıç iyiydi ve her şey yolunda gitti. İlk virajda her şey frenleri en son kimin bırakacağıyla ilgiliydi. Orada hesaplanmış bir risk aldım. Viraja biraz fazla hızlı girdim ve orada eğer dışarıdaysanız pes etmeniz gerekiyor. Bunu yapmaya çalıştım, çünkü aksi takdirde yarışın zor olacağını biliyordum."

"Öne geçtik ve orada kalmak için her şeyi denedim. fakat bugün çok yavaştık. Mercedes ile savaşmak için yeterli hızımız yoktu. Elbette kazanmak istedik ama çok üzülmüyorum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptım ve mevcut tüm fırsatları kullandım."

"Daha yavaşız ve lastiklerimiz daha fazla aşınıyor. Haliyle bir noktada artık kazanma şansınız olmuyor. Son turlardaki ataktan sonra tamamen yalnızdım. Bu yüzden rahatça bir pit stop yapabilirdim, çünkü arkamda yeterli fark vardı."

Sergio Perez daha hızlı olsaydı ne değişeceği sorusuna Verstappen, "O zaman en azından iki pit stop denemesi yapamazlardı. Fakat olan oldu." cevabını verdi.

Hamilton ota lastikle olan temposunun etkileyici olduğunu kabul eden Verstappen, "Evet, çok iyiydi ama aynı zamanda yumuşak lastikte de kusursuzlardı. Sadece yumuşak lastiği biraz daha iyi yönetmeniz gerekiyor. Orta lastikte biraz daha fazla zorlayabiliyorsunuz. Gerçekten açık şekilde tempo eksiğimiz olduğunu gördük." cevabını verdi.

Verstappen, ikinci bir pit stopu daha erken yapmanın işleri değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna, "Farklı bir taktik uygulayıp ikinci pit stop yapsak bile Mercedes'i yakalayamayacaktık ya da onları geçemeyecektik, çünkü bizden daha hızlılardı."

"Lewis ikinci pitini yaptığı anda, yeni lastiklerle beni yakalayacağını hemen fark ettim ve her şey 2019 Macaristan'da olduğu gibiydi. Tüm çabalarıma rağmen, onun için kolay bir hedef haline geldim."

"Daha yeni lastiklerin sağladığı hız avantajı sayesinde Lewis beni kolayca geçebildi ve bundan sonra en azından ikinci sırayı alıp yarışın en iyi turunu atmayı başardım. Bugün biraz hız eksiğimiz vardı ve ikincilik, beklenebilecek en maksimum sonuçtu."

"Görünüşe göre Mercedes yarış temposunda önümüze geçmeyi başardı ve şimdi bunun neden olduğunu anlamalıyız." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images