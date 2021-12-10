Verstappen: "Mercedes ve Hamilton hakkındaki görüşlerim kötü yönde değişti"

Red Bull ile Brackley merkezli takım arasındaki gergin mücadele bu hafta sonu Abu Dhabi'de sona ererken Verstappen, bu yıl olayların gidişatından rahatsız olduğunu söyledi.

Verstappen, Britanya ve İtalya Grand Prix'lerindeki çarpışmalar ve Mercedes arka kanadıyla ilgili şüpheler gibi olaylarla, hem takım hem de sürücü hakkındaki görüşlerinin değiştiğini söyledi.

Verstappen, Yas Marina'da, “Çok fazla değişti ve olumlu bir anlamda değil." dedi.

Bu haftanın başlarında eski F1 başkanı ve CEO'su Bernie Ecclestone, Mercedes ve Hamilton'ın, Verstappen'e "zorbalık ettiğini" öne sürdü.

Bu sözlere yanıtı sorulan Verstappen, "Belli ki bir şeylerin doğru olmadığını hissediyor. Ben zorbalık yaşamıyorum. Ancak yaşananların doğru olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Verstappen ayrıca, Hamilton geçen hafta Suudi Arabistan'da kendisini pist dışına ittiği için bir uyarıyla karşılaşırken, kendisinin FIA tarafından sürüşüyle yargılanmasının haksızlık olduğunu düşünüyor.

“Diğer insanlar da aynı şeyi yapıyor ve hiçbir şey almıyorlar.”

"İkimiz de [Cidde'de] pist dışındaydık, 1. virajda beyaz çizginin dışındaydık, bir şekilde bunun benim hatam olduğuna karar verdiler ve ben buna katılmıyorum. Daha sonra ceza verildi ve buna da katılmıyorum."

“Sonrasında beni pistin dışına itti. Hatta bana [aynalarından] baktı, içeri dönmedi beni beyaz çizginin, pistin dışına itti. Bunun için de sadece bir uyarı aldı."

"Kesinlikle olması gerektiği gibi değil ve bence adil de değil çünkü diğer sürücüler farklı şeyler yapabiliyor ve sadece ben ceza alıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, Red Bull'un Mercedes'in arka kanadıyla ilgili şüphelerini açıkladı. Ancak takımın, sezon başında kuralları zorlayıp zorlamadığını kanıtlamanın bir yolu yok.

“Elbette kontroller her zaman devam edecek.”

"Maalesef sezon boyunca önceki yarışlarda neler olduğunu tekrar kontrol edemiyoruz çünkü kesinlikle bazı şeyler oluyordu. Ancak olan bu."

Verstappen'in sıralamadaki avantajı, bazılarına finale daha riskli bir şekilde yaklaşabileceğini düşündürse de - hem kendisi hem de Hamilton için yarış dışı kalmak şampiyonluğunu güvence altına alacağı için - doğru şekilde kazanmak istediğinde kararlı.

"En iyisi olmaya ve bu hafta sonu kazanmaya çalışacağım."

"Şampiyonluk böyle kazanılır."

"Aslında çok iyi hissediyorum. Çok rahatım. Buraya kazanmak için geliyorum, her hafta sonu böyle oldu ve bu hafta sonu tekrar yapmaya çalışacağım şey de bu. Daha önce de söylediğim gibi, kesinlikle hayatımı değiştirmeyecek."