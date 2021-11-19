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Formula 1 / Katar GP Haberler

Verstappen: "Mercedes, son girişimiyle Red Bull'a karşı gerçek yüzünü gösterdi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Max Verstappen, Mercedes'in son dönemde Red Bull'a karşı aldığı aksiyonlarda gerçek yüzünü gösterdiğini düşünüyor.

Verstappen: "Mercedes, son girişimiyle Red Bull'a karşı gerçek yüzünü gösterdi"

Red Bull ve Mercedes bu sene verdikleri şampiyonluk mücadelesinde birçok kez karşı karşıya geldiler ve bunlardan sonuncusu Brezilya'da yaşandı.

Lewis Hamilton, DRS'deki teknik ihlal nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi ve Sprint yarışına son sıradan başladı. Hamilton, önce Sprint, ardından ana yarışta gösterdiği üstün performansla son sıradan başladığı hafta sonunda zafere ulaştı.

Yarışın çoğunluğunu Verstappen lider götürse de Hamilton çok geçmeden kendisini yakaladı ve yarışın 48. turda atak denemesi yaptı. 4. virajda yaşanan bu mücadelede Verstappen, virajı genişten dönerek yerini korudu. Mercedes bu olayla alakalı inceleme bekliyordu ancak yarış hakemleri iki pilot arasında yaşananları incelemeye değer bulmadı.

Hakemlerin bu yaklaşımının ardından Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, durumun "gülünç" olduğunu söylerken daha sonra diplomasinin bittiği konusunda uyarıda bulundu.

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Salı günü Formula 1, Hamilton ve Verstappen arasında yaşananları çok sayıda kamera açısından yeniden yayınladı ve çok geçmeden Mercedes, olayın yeniden incelenmesi başvurusunda bulundu. Bu inceleme talebi dün akşam görüşüldü ve kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

Dünkü basın toplantılarında Hollanda medyası Verstappen'e, Mercedes'in son dönemde Red Bull'a karşı aşırı agresif yaklaşım sergileyip sergilemediği soruldu.

Bu sorunun üzerine Verstappen, "Tabii ki onların gerçek yüzü ortaya çıkıyor."

"Orası benim takımım değil, bu yüzden bu konuyla idare etmem gerekmiyor. Ancak bu tür zamanlarda gerçek renginizi, gerçekte kim olduğunuzu gösterirsiniz."

"Bizim kendimize odaklanmamız, her zaman olduğu gibi odaklanmış bir şekilde devam etmemiz önemli."

"Bu yüzden, gelecek yarışlarda bunu yapacağız." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing speaks to the media

Max Verstappen, Red Bull Racing speaks to the media

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, aynı gün içerisinde daha önceki bir röportajında da Mercedes'in olayın yeniden incelenmesi yönünde talepte bulunmasına şaşırmadığını söylemişti.

Verstappen şu anda, şampiyonanın bitmesine 3 yarış varken 14 puan farkla zirvede bulunuyor. Mercedes ise takımlar şampiyonasında Red Bull'un 11 puan önünde lider.

Hamilton, Brezilya'da yeni bir motora geçmesi sayesinde büyük performans avantajına sahip olmuştu. Hamilton, yeni bir motora geçtiği için 5 sıra cezası almıştı.

Normalde güç ünitesi konusunda ilk ihlalde 10 sıra cezası verilse de, daha sonraki yeni parça değişiminde 5 sıra cezası veriliyor.

2. ihlalden itibaren güç ünitesinde parça değişimine 5 sıra ceza verilmesi konusu sorulduğunda Verstappen, "İlk seferde 10 sıra cezası verilirken, ardından 5 sıra veriliyor. Bunu biraz mantıksız buluyorum."

"Motor cezası alıyorsanız, aynı sayıda grid cezası verilmeli çünkü sürekli olarak aynı sınırları aşıyorsunuz."

"Bence buna bakılması gerekiyor çünkü Brezilya'da açık bir şekilde griddeki diğer takımların bize karşı bir şey yapacak durumda olmadığını gördünüz."

"Bu yüzden 5 sıra cezası, gerçekten büyük bir sorun değil." dedi.

Yardımcı editör: Ronald Vording

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