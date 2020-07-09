Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"

Max Verstappen, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya'daki ilk yarışta sıralama turlarında yaklaşık 0.6 saniye geride kalmıştı.

Hollandalı pilot yarışta daha iyi görünse de, yarışı kazanabilecek tempoda değildi.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç Red Bull pilotu, "Sanırım iyi adımlar attık ama açıkçası Mercedes'in bizden daha büyük adımlar attığını düşünüyorum. Bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz ve sadece motor tarafında değil, aynı zamanda araç tarafında da performans elde edebiliriz. Her iki tarafta da daha iyi olmak için zorlamalıyız. Ancak Mercedes'in kış boyunca çok iyi bir iş çıkardığı ortada."

"Verilere bakarsanız, daha yavaş olduğumuz pek fazla viraj yoktu, sanırım çoğu daha hızlıydı, ancak virajın girişinden orta kısma kadar tüm viraj dengesinden gerçekten memnun değildim ve burada yüksek hızlı virajlarda zorlamak için biraz güvene ihtiyacınız var. Bu yüzden aracı nasıl daha dengeli hale getireceğimizi bulmamız gerekiyor. Bunu yaparsak daha yakın olabileceğimizden eminim. Mercedes'i sıralama turlarında yenebileceğimizi söyleyemem, ama eğer sıralama turlarında 0.2 veya 0.3 saniye içinde olabilirsek, o zaman yarışta kesinlikle oyunun içinde olacağız." dedi.

Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu son bölüme geçerken orta lastiği kullandı ve yarışa da bu lastiklerle başladı.

Bunun Mercedes'i yenmek için tek seçenek olup olmadığı sorusuna, "Her şeyden önce havanın nasıl olacağını görmeliyiz, belki Cumartesi günü biraz yağmur olabilir ve eğer ıslak zeminde gerçekleşirse, o zaman herkes lastiklerle ne yapacağını seçebilirler. Bu yüzden şu noktada bilmiyorum. Pazar günü hava, geçen Pazar gününe göre biraz daha soğuk olacak. Yani sıcaklıklara da bağlı. Ayrıca araç sürüş olarak geçen haftakinden biraz daha farklı olacak, bu yüzden buna karar vermedik." yanıtını verdi.