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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Verstappen: "Mercedes pilotlarının arasına girmek çok iyiydi"

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Verstappen: "Mercedes pilotlarının arasına girmek çok iyiydi"
Ekleyen:
16 Ağu 2020 16:17

Red Bull pilotu Max Verstappen, büyük umutlarla geldikleri İspanya'da kazanamasalar dahi Mercedes pilotlarının arasında ikinci olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Verstappen ve Red Bull, geçen hafta sonu sıcaklığın çok yüksek olduğu 70. Yıl Dönümü GP'de cesur bir lastik stratejisi sayesinde kazanmayı başarmışlardı.

Bu hafta sonu da sıcaklığın yüksek olması bekleniyordu ve bugünkü yarışta pist sıcaklığı 50 dereceye kadar çıktı. Barcelona cuma günkü uzun sürüş performansının ardından Verstappen'in Mercedes'leri zorlaması bekleniyordu.

Yarışa 3. sıradan başlayan Verstappen, startta Valtteri Bottas'ı geçmesinin ardından yerini korusa da yarışı kazanan Lewis Hamilton'ı zorlamayı başaramadı.

 

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bugün Mercedes pilotlarını ayırmayı başararak çok iyi bir iş çıkardık. Açıkçası Lewis'in performansına ayak uyduracak durumda değildik, bu yüzden ikincilikten çok mutluyum."

"Start, Valtteri'yi geçme konusunda kritikti. O andan sonra kendi performansıma baktım." dedi.

Bottas, yarışın son bölümünde yumuşak lastiklere geçerken Verstappen orta lastiklere sahipti. Buna rağmen Bottas, aradaki farkı kapatmayı başaramadı, tam tersi gittikçe daha yavaş kaldı.

Verstappen, "Açıkçası o lastiklerle daha hızlı olmasını bekliyordum ancak stint ilerledikçe ben lastiklerim konusunda oldukça mutlu oldum ve beni yakalayamadı. O andan sonra oldukça rahat hissettim."

"Hızlanmaya çalışmaya devam edeceğiz ancak diğerleri de zorluyorlar. Göreceğiz." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
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Editör Abdullah Çelik

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