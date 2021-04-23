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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes için işleri zorlaştırmaya devam etmeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes karşı üstünlük kurabilmeleri adına, Alman üretici üzerindeki baskılarını artırmaları gerektiğini söyledi.

Verstappen: "Mercedes için işleri zorlaştırmaya devam etmeliyiz"

Red Bull, 2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında oldukça iyi bir performans gösterdi ve Mercedes'in en büyük rakibiydi, hatta yenilmesi gereken takımdı.

Bahreyn'de Max Verstappen pole pozisyonunu kazandı ve yarışta gülen taraf strateji ile Lewis Hamilton'ın güçlü performansı sayesinde Mercedes oldu.

Imola'da ise Hamilton pole pozisyonu aldı ancak kazanan taraf harika startı ve hatasız sürüşüyle Verstappen oldu.

Bahreyn'de kaçan zaferden ötürü hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Verstappen, "Orada daha iyisini yapabilir miydik? Belki de evet, ama bir şey olduktan sonra konuşmak çok kolay oluyor. Yine de sonucun bizi hayal karıklığına uğrattığını düşünüyorum."

"Bu hayal kırıklığının olumlu tarafını da görebiliyorum, çünkü geçen yıl sezona bu şekilde başlamaktan çok mutlu olurduk, ama şimdi hayal kırıklığına uğradık."

Artık şampiyonada Hamilton'ın sadece bir puan ardında yer alan Verstappen, Mercedes üzerinde baskı kurmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca bunda Sergio Perez'in de desteğinin gerektiğini düşünüyor.

"Umarım Sergio ile birlikte Mercedes için işleri zorlaştırabiliriz, çünkü bunu yapmak onları zora sokar. Birine karşı iki aracınız varsa, bu bir rakip için durumu her zaman zorlaştırır."

"Ayrıca her zaman en hızlı araca sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. O zaman Mercedes'in bizi yenmesi ya da bunun gibi bir şey hakkında endişe etmemize gerek kalmaz. Sadece onları ardımızda bırakmaya çalışmalıyız."

"Tabii ki tüm bunlar bir takım çalışması. Şahsen mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyorum ve takım da aynısını yapıyor. Şampiyonluklar böyle kazanılıyor. Elbette her şey kimin en hızlı geliştiğine ve araçta en çok güncellemeyi yaptığına bağlı olacak."

"Çok fazla çalışmaya devam etmeliyiz. Sonrasında iyi bir iş yapacağımıza inanıyorum. Fakat yine de hiçbir şeyin garanti yok."

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Editör Kemal Şengül

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