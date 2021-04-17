Verstappen: "Mercedes için hayatı zorlaştırmaya çalışacağız"

Bahreyn'deki hafta sonuna damga vuran ancak yarışta galibiyeti Lewis Hamilton'a kaybeden Max Verstappen, cuma günü sorun yaşamış ve önemli bir pist üstü zamanı kaybetmişti.

Yine de Hollandalı pilot, 3. antrenman seansında iyi bir tempo yakalayarak zirvede yer almayı başardı.

Sıralama turlarında Mercedes ve Red Bull'un çok yakın olduğu görülüyordu ve sürücülerin yaptığı her hata pahalıya patladı.

Sonuç olarak Lewis Hamilton pole pozisyonunu kazandı, ancak Max Verstappen hem İngiliz pilota hem de yeni takım arkadaşı Sergio Perez'e geçildi.

Verstappen, seansın ardından verdiği demeçte durumu şöyle açıkladı: "Üçüncü bölümdeki son turumda, üçüncü virajda pist dışına taştım ve bu yüzden turum biraz dağınıktı."

"Yani sadece harika bir tur değildi. Fakat her seferinde iyi olamazsınız."

"Elbette neyin yanlış gittiğine bakacağız, fakat kesinlikle en kolay sıralama turları değildi. Buna rağmen iyi bir başlangıç pozisyonu olan üçüncü sıradayız."

"İlginç bir yarış olacağını düşünüyorum, çünkü ön tarafta farklı lastiklere sahip iki aracımız olacak ve bu yüzden bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz."

"Onlar (Mercedes) için hayatı zorlaştırmaya çalışacağız."