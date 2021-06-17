Verstappen: "Mercedes güçlü olacak"

Red Bull, Monako'da güçlü bir hafta sonu geçirmiş ve Max Verstappen kazanırken, Sergio Perez dördüncü olmuştu.

Bakü'de takım duble yapacak gibiydi ancak Verstappen lastik patlatıp yarış dışı kalırken, zafer Perez'in oldu.

Mercedes bu iki yarışta neredeyse hiç puan toplayamadı ve şu anda her iki şampiyonada da Red Bull'un ardına düşmüş durumdalar.

Fransa yarışı öncesinde konuşan Verstappen, bu hafta sonu Lewis Hamilton'la aralarında bir başka savaş daha olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence bu, güzel olurdu çünkü her iki takımın da rekabetçi olduğu anlamına gelir. Yani göreceğiz."

"Önceki yıllarda Paul Ricard'da şaşırtıcı bir performansımız yoktu ama tüm paketin bu yıl daha rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Verstappen, Bakü'de lider giderken yarış dışı kalmıştı ve araçtan indikten sonra çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görülebiliyordu.

Verstappen, bu yarışın ne kadar süre aklında kaldığı sorusuna, "Çok değil. Sadece sol taraftaki değil de sağ taraftaki duvara çarptığım için oldukça şanslı olduğumu fark ettim. Sonuçta eğer sola gitmiş olsaydım, gerçekten çok büyük bir etki oluşurdu."

"Tabii ki yarışı kazanamadığım için çok üzüldüm ve hayal kırıklığına uğradım. Fakat aynı zamanda bu konuda şanslıydım. Böyle şeyler olabiliyor, bu bir yarış. Fakat elbette böyle şeyler yaşamak istemiyorsunuz." cevabını verdi.

Verstappen bu hafta sonu Mercedes'in eski formunu tekrar yakalamasını bekliyor.

"Lewis'in de söylediği gibi cadde pistler, lastik ısıtmak ve doğru aralığa getirmek zor olabilir, bazen üçüncü bölümde gördüğümüz kırmızı bayraklar ve diğer şeylerden ötürü biraz daha zor oluyor fakat daha normal bir piste gittiğinizde, herkes aşağı yukarı ne yapması gerektiğini biliyor ve lastik ısıtmak daha az sorun oluyor. Yani evet, elbette güçlü olmalarını bekliyorum."

"Önümüzde uzun bir sezon var. Her şey çabucak değişebilir. Gitmemiz gereken pek çok yarış var. Elbette her zaman mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek istiyorsunuz ki Bakü'de bunu yapacağımı düşündüm. Fakat yaşananlar, işlerin çok hızlı şekilde değişebileceğini gösteriyor."

"Her şeyi zaman gösterecek. Her zaman üzerinde çalışmamız ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Önceki yarışlardan dersler çıkarıyoruz ve işlerin hangi yönde gideceğini göreceğiz."

Verstappen, Fransa'ya şampiyona lideri olarak geldi ve Hamilton'la arasında dört puan fark bulunuyor.