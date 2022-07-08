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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Mercedes, F1'deki en esnek tabana sahip"

Max Verstappen, Mercedes'in Formula 1'in esnek taban kısıtlamasından neden bu kadar memnun olduğunu anlamadığını çünkü en esnek tabanın onlarda olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Verstappen: "Mercedes, F1'deki en esnek tabana sahip"
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FIA, yeni nesil araçlardaki aşırı dalgalanma problemini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak, Belçika Grand Prix'sinden itibaren bir dizi yeni önlem getirecek.

FIA, takımların aşmasına izin verilmeyecek bir Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) sınırı getirmesinin yanı sıra, esnek tabanları kısıtlamanın da bir yolunu arıyor.

Bazı takımların, taban altı ve plank'lerin esnemesine izin verilen mevcut 2 mm sınırını aşmanın akıllıca yollarını bulduğuna dair şüpheler var.

Bu ekstra esneme, büyük bir performans avantajı sağlamaya yardımcı olabilir çünkü araçların, tabanı aşındırma veya dalgalanmayı tetikleme riski olmadan daha yere daha yakın çalışmasına imkan sağlayabilir.

Birkaç takım, F1 Teknik Danışma Komitesi (TAC) toplantısında bazı takımların neler yaptığıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktığında, şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "FIA, son Teknik Danışma Komitesi'nde bunu dile getirene kadar hiç kimsenin haberi yoktu ve tüm takımlara büyük bir sürpriz oldu."

"Kurallarda yer alanlar ve bu kuralların amacı oldukça net. Yani, bunun neden kurallardakinden daha fazla esneyebildiğine dair bir argüman yok. Bu da biraz şok edici oldu." dedi.

Mercedes pist üstü mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, esnek taban hilelerinin kısıtlamasının, bazı takımları geriye düşürerek gridi eşitlemeye yardımcı olacağını belirtti.

Shovlin, "Bu açığa çıktığında, kullanmadığımız veya faydalanmadığımız fırsatlar olduğunu fark ettik."

"Yani bizim aracımızı nasıl çalıştıracağımızı etkilemeyecek. Rakiplerimizi etkileyebilir ve bu şekilde biraz yaklaşabiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes her ne kadar FIA'nın bu hamlesini olumlu karşılasa da, Verstappen rakiplerinin bu yaklaşımını sorguladı.

Hollandalı pilot, bu sezon en çok esneyen tabana Mercedes'in sahip olduğunu söyledi.

Verstappen, "Tam olarak anlamadığım şey, en esnek tabana onların sahip olmasına rağmen bundan şikayet ediyor olmaları." dedi.

Esnek taban olayıyla daha çok Ferrari ve Red Bull ilişkilendirilse de, her iki takım da yeni kısıtlamalarla birlikte araçlarında herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını açıkladı.

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