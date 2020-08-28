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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

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Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma gününü ilk sırada tamamlasa bile Mercedes'in çok güçlü olduğunu ve pole pozisyonu için savaşmalarının zor olduğunu belirtti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü hem uzun hem de kısa sürüşlerde oldukça iyi bir tempoya sahipti.

Seansın ardından konuşan genç sürücü, pole pozisyonu için savaşmalarının mümkün olmadığını söyleyerek beklentilerini düşük tuttu.

"RB16, Spa'da çok iyi çalışıyor ancak henüz cuma günündeyiz. Hafta sonu iyi başladı ama yarın için üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Ama genel olarak oldukça mutluyum."

"Araç henüz mükemmel durumda değil. Daha fazlasını bulmaya çalışmalıyız. Geliştirebileceğimiz noktalar var. Özellikle sıralama açısından gelişmeye çalışacağız."

"Bugüne bakarsak, Mercedes'in denge sıkıntısı yaşadığını düşünüyorum. Yarın çok daha güçlü olacaklar. Yarış tempoları gerçekten çok güçlüydü ve ne kadar güçlü olabileceklerini görebiliyorduk. Bu yüzden burada pole pozisyonu için savaşmayı beklemiyorum."

"Eğer onlara yakın olursak kesinlikle olumlu bir sonuç olacak."

"Dediğim gibi, Mercedes'le pole savaşı verebileceğimizi sanmıyorum. Aksine Racing Point'le mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Çok yakın olacaklar ve zor olacak. Ama yarışta herhangi bir sorun olmamalı."

Verstappen, hafta sonunun kuru zeminde geçmesini umuyor ve araçta geliştirebilecekleri şeyler olduğuna inanıyor.

"Bir araç asla mükemmel değildir. Bir yarış aracı asla mükemmel olmaz. Araçta her zaman geliştirebileceğiniz şeyler bulmaya çalışırsınız. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"Umarım -hafta sonu- kuru zeminde geçer, bu bizim için önemli olacak. Ama yağmur yağarsa da herkese yağacak."

"En başından itibaren araçta oldukça mutluydum ve bu, araç üzerinde daha fazlasını yapmamıza yardım ediyor."

İkinci seansta dördüncü olan Alex Albon ise şunları ekledi: "Araç, seansın başlangıcından itibaren çok iyi hissettirdi. Bu hafta sonu için bazı yeni parçalar hazırladık ve aracın sürüşü daha iyi hale geldi. Ayrıca aracın virajlarda iyi bir dengesi de var. Her şeyin olması gerektiği gibi gitmesine sevindim."

"Düzlük hızını değerlendirmek zor. Bazı takımlar, özellikle Renault ve Racing Point, en yüksek sürat ayarı seçtiler. En azından düzlüklerde bizden daha hızlıydılar. Bakalım neler olacak."

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Liste

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
1/5

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 rear wing detail

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 rear wing detail
2/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
3/5

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
4/5

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
5/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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