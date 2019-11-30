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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes burada çok güçlü"

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Verstappen: "Mercedes burada çok güçlü"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 15:12

Max Verstappen, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte Abu Dhabi'de Mercedes'in çok güçlü olduğunu söyledi.

Verstappen, Yas Marina'daki son antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı ve pole pozisyonu için ciddi bir adaydı.

Ancak sıralama turlarında Mercedes pilotları çok güçlüydü ve seansı üçüncü sırada noktalayabildi.

Hollandalı pilot, Valtteri Bottas'ın cezası sayesinde yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Verstappen seans sonrası verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk çizgide olmak her zaman için iyidir. Bugün ilk çizgide yer alabilecek kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Orada yer almak isterdim ancak yine de yarın şansımız olacağını düşünüyorum."

"Bugün yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Hepimiz Mercedes'in burada ne kadar baskın olduğunu biliyoruz, elimizden gelen her şeyi yaptık ve genel olarak bakarsak oldukça mutlu olduğunu söyleyebilirim. İlk çizgi başlamak için güzel bir yer ve bu bize yarın bazı fırsatlar sunacak."

"Yarışta neler olacağını göreceğiz."

Uzun sürüşlerde iyi oldukları hatırlatıldığında Verstappen, "Uzun sürüşlerde iyiydik ancak Mercedes'in de çok hızlı olduğu ortadaydı. Yani beklememiz ve neler olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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