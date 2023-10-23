Verstappen: "Mercedes bugün iyi bir stratejiyle kazanabilirdi"
Red Bull pilotu Max Verstappen'e göre Mercedes, Amerika GP'yi yanlış strateji yüzünden kaybetti.
Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışının aksine, pazar günü epey zorlandı.
Uzun süre yükselmekte zorlanan, sonrasında liderliğe çıksa da fark açmayı başaramayan Verstappen, son turlarda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.
Yarışın ardından konuşan Verstappen, Mercedes'in temposu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "İlk pit stoptan sonra daha iyi bir strateji uygulayabilselerdi, bugün kesinlikle kazanabilirlerdi."
"Tüm hafta sonu boyunca çok hızlılardı."
"Kendi açımdan baktığımda, fren sorunlarının hızımı etkilediği bir gerçek fakat bu hafta sonu çok güçlülerdi."
Verstappen, cumartesi gününün ardından frenleri değiştirdiklerini fakat sonrasında istediği verimi alamadığını dile getirdi.
"Dünden sonra frenleri değiştirdik fakat sonrasında hissiyat iyi değildi."
"Frenleme esnasında kendimi iyi hissetmiyordum ve tüm yarış boyunca fren sorunlarının üstesinden gelemedim. Bu yüzden bu anlamamız gereken bir şey."
"Burada frenleme sırasında kendinize çok güvenmediğinizde, kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz. Bu da size biraz tur zamanına mâl oluyor, ki beklediğimden biraz daha zordu."
"F1 kariyerimde frenleme konusunda hiç zorlanmadım fakat bu kesinlikle zor bir durumdu."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar