Verstappen: "Mercedes bugün iyi bir stratejiyle kazanabilirdi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışının aksine, pazar günü epey zorlandı.

Uzun süre yükselmekte zorlanan, sonrasında liderliğe çıksa da fark açmayı başaramayan Verstappen, son turlarda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, Mercedes'in temposu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "İlk pit stoptan sonra daha iyi bir strateji uygulayabilselerdi, bugün kesinlikle kazanabilirlerdi."

"Tüm hafta sonu boyunca çok hızlılardı."

"Kendi açımdan baktığımda, fren sorunlarının hızımı etkilediği bir gerçek fakat bu hafta sonu çok güçlülerdi."

Verstappen, cumartesi gününün ardından frenleri değiştirdiklerini fakat sonrasında istediği verimi alamadığını dile getirdi.

"Dünden sonra frenleri değiştirdik fakat sonrasında hissiyat iyi değildi."

"Frenleme esnasında kendimi iyi hissetmiyordum ve tüm yarış boyunca fren sorunlarının üstesinden gelemedim. Bu yüzden bu anlamamız gereken bir şey."

"Burada frenleme sırasında kendinize çok güvenmediğinizde, kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz. Bu da size biraz tur zamanına mâl oluyor, ki beklediğimden biraz daha zordu."

"F1 kariyerimde frenleme konusunda hiç zorlanmadım fakat bu kesinlikle zor bir durumdu."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy