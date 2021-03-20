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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes bizi bilerek favori göstermeye çalışıyor"

Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in hâlâ favori olmasına rağmen, bilerek Red Bull'u favori gibi gösterdiğini düşünüyor.

Verstappen: "Mercedes bizi bilerek favori göstermeye çalışıyor"

Son yedi yıla damga vuran Mercedes, geçen yılla temelde aynı kurallar olmasına rağmen, yeni araçla beraber Red Bull'un gerisine düştüklerini iddia ediyor.

Bu iddialar, sadece test olmasına rağmen Bahreyn'deki testlerde W12'nin dengesiz olmasına dayandırılıyor.

Ziggo Sport programı Formula Cafe'e konuşan Max Verstappen, Hamilton'ın spiniyle ilgili şöyle dedi: "Rüzgar o gün, ilk güne kıyasla açı olarak 180 derece dönmüştü. O virajda rüzgar arkadan esiyordu. Bu yüzden aracınızda çok fazla savrulma oluyordu. Sanırım o anda kullanılmış lastiklerle çalışıyordu ve bunun gibi bir şey çabucak yaşanabilir. Aynı şeyi ben de kış testlerinde yaşadım. Yani buna çok fazla dikkat etmemek gerektiğine inanıyorum."

"Sonuçta bir çekim günü ya da bir shakedown yapmadılar. Bu yüzden başlangıçta belki de ayarları yanlış anladılar. Son güne bakarsanız çok daha dengelilerdi ve sanırım test ile yarış arasında iki özel çekim günü planladılar. Yani gerçekten geri dönecekler."

Verstappen, Mercedes'in favori olduğunu yineliyor.

"Veriler ortada ve orada neler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok hızlılar. En hızlı turlarını daha az güçle attılar ve ardından iki yavaş tur attılar. Sonra yarım saniyelik daha fazla güçle sürdüler."

"Yani gerçekten hızlılar. Başlangıçta bazı şeyler onlar için biraz zordu ve onlar bizi favori olarak göstermeye çalıştılar."

"Ancak istedikleri zaman gücü arttırabiliyorlar. Bu zekice.  Geçen sene de bazı yarışlarda bunu yaptılar. Cuma günleri 'Oh, evet, Red Bull çok güçlü görünüyor!' dediler. Şahsen bunun öyle olmadığını hep biliyordum... Sonra cumartesi günü yeniden zirveye döndüklerinde 'Muhteşem. Biz kendimizi favori görmüyorduk' şeklinde bir his oluyordu. Şahsen kendimi favori olarak görmüyorum. Son yedi yıldır bu bakar baskınsanız ve bu kadar baskın bir araca sahipseniz, aracın altında en kötü taban tasarımı bile olsa yine de iyisinizdir. Bu yüzden favori hâlâ Mercedes."

Verstappen, Mercedes'in aksine favori olmadıklarını söyleyerek akıl oyunları oynamadıklarını tekrarlıyor.

"Favorinin onlar olması sizce de normal değil mi? Arka arkaya yedi yıl boyunca her şeyi kazandılar. Bu yüzden kendimi asla favori olarak görmüyorum. Test boyunca yaptıklarımızdan ve aracın dengesinden çok memnunum. Ancak yeterince iyi mi? Bunu bilmiyorum. Bunu sıralama turlarının son bölümünde göreceğiz."

"Mercedes ile yakın olacağımızı düşünüyorum. Arkamızda neler olacağını tahmin etmek zor olsa da bence üçüncü en hızlı takım McLaren."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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