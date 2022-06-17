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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen, Melbourne'ün ardından şampiyonluk şansının bittiğini düşünmüş

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk üç yarışın ardından şampiyonluk şansının kalmadığını düşünmüş.

Kemal Şengül
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Verstappen, Melbourne'ün ardından şampiyonluk şansının bittiğini düşünmüş
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Geçen yıl Mercedes ile kıyasıya bir rekabet içerine giren ve sonunda şampiyon olan Red Bull, bu yıl şampiyonluk için Ferrari ile çekişiyor.

Fakat sezon Avusturyalı ekibin istediği gibi başlamadı çünkü Max Verstappen, ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalırken, Bahreyn'de Sergio Perez de yolda kaldı.

Melbourne'de yolda kalmasının ardından Verstappen, umudunu kaybetmiş gibiydi çünkü henüz üçüncü yarış olmasına rağmen fark 46 puana çıkmıştı.

Fakat işler, Emilia Romagna GP ile tersine döndü. O hafta sonu zafere ulaşan Verstappen, sonrasındaki dört yarıştan üçünü kazandı ve Leclerc'in iki kez yolda kalmasıyla şampiyona liderliğini aldı.

Artık Verstappen, pilotlar şampiyonasında 21 puan farkla ilk sırada yer alırken, Leclerc 34 puan geride kaldı.

Talking Bull podcast'inde konuşan Verstappen, bir noktada umudunu kaybettiğini kabul etti.

Verstappen, ”Sezonun ilk yarışına giderken, öncesinde herhangi bir yarışa katılmadığınız için ne durumda olduğunuzu bilmiyorsunuz. Belki iyi bir aracınız var, belki de yok."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“O noktada rekabetçi bir araca sahip gibi görünüyorduk, bu yüzden şampiyonluk mücadelesinde olabileceğimizi düşündüm. Sonrasında iki kez yarış dışı kaldıktan sonra 46-47 puan geriye düştüm."

“Şampiyonluk şansımın bittiğini, artık mümkün olmadığını ya da en azından farkın kapanmasının çok uzun zaman alacağını düşündüm. Sonrasındaki üç yarışta takım olarak harika şekilde döndük ve iki araçla birden zirvede yer aldık."

“Oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebilirim fakat elbette durumun gerçekten hızlı şekilde değişebileceğini biliyoruz. Bu yüzden işimize odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor."

“Artık yarış dışı kalmamalıyız çünkü iki kez yarış dışı kalmak bile çok fazlaydı." dedi.

Verstappen önlerinde uzun bir sezon olduğunun bilincinde olsa da, iki şampiyonada da mutlu sona ulaşmalarını umuyor.

"Elbette geçen yıl çok yaklaştıktan sonra şimdi takımlar şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Umarım bu yıl yapabiliriz çünkü tüm takım bunu hak ediyor."

“Şahsen ben de tekrar sürücüler şampiyonasını kazanmaya çalışacağım."

“İyi bir aracımız var. Şu anda Ferrari ile çok yakın bir mücadele içerisindeyiz ve her küçük detay büyük bir fark yaratıyor."

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