Verstappen: "Melbourne'den sonra kazanmak güzel fakat buna bir 'rahatlama' diyemem"

Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Japonya GP'yi en hızlı turu atarka kazandı ve bu yılki en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Yarış kelimenin tam anlamıyla çok güzeldi ve yarıştan gerçekten keyif aldım."

"İlk turda sorun yaşamadık ve oradan itibaren lastiklere olabildiğince dikkat etmeye çalıştık."

"Bence çok çok iyi bir zaferdi. Sıralama turlarından hemen önce doğru kararları verdik, bu da bugün kesinlikle yardımcı oldu. ihtiyaç duyduğum anda daha hızlı gittim."

"Lastiklere dikkat etmem gerektiğinde bunu yaptım. Aracı hem orta hem de sert lastiklerde kullanmak keyifliydi. Sert lastiklerde daha da iyiydi ama her iki lastikte de rekabetçiydik."

"Avustralya'dan sonra geri dönüp kazanmak çok güzel."

"Tüm hafta sonu boyunca harika bir takım çalışması ortaya koyduk ve burada duble yapmak harikaydı. Bu yıl üçüncü kez duble yaptık."

"Dediğim gibi, genel performansımdan gerçekten memnunum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyum töreni sırasında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase bir noktada radyodan 'Bunu söylemek istemiyorum ama sizi uyarmıştım!' dedi.

Bununla neyle alakalı olduğu sorusuna Verstappen, gülerek, "Ayarlar hakkında konuşuyorduk ve bana 'Bu özel ayarları istediğinden emin misin?' diye sordu."

"Ben de 'Evet, oldukça eminim' dedim. Fakat sonunda benim yanıldığım fakat onun haklı olduğu ortaya çıktı."

"Bir bakıma, bu beni üzdü. Dengeden memnun değildim ama yine de ona kızmadan tutarlı turlar atmaya çalıştım. Bazen böyle olabiliyor fakat harika bir ilişkimiz var." dedi.

Aracın yarış hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Sıralamalardan önce araçtan memnun değildim ama sonra bazı şeyleri değiştirdik."

"Detaylara giremem ama alınan önlemler bugün yardımcı oldu. Bu sayede aracı yönetmek ve kontrol etmek çok daha keyifli hale geldi."

"Melbourne'den sonra kazanmak güzel fakat buna rahatlama diyemem. Sadece galibiyete ulaştığım ve bunu Japonya'da yaptığım için mutluyum."

"Takımımız için önemli bir yarıştı. Burada çok sayıda taraftarımız var ve Honda'nın kendi pistinde kazanmak harika. Aslında bugün üç aracımız puan aldı."

"Melbourne'de bir tür aksaklık yaşadık ama bugün yapmak istediğimizi yaptık. Takım her hafta sonu bunun için çabalıyor." cevabını verdi.