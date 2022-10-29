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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Verstappen, Meksika'da Perez'e galibiyet hediye etmeyecek

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Meksika GP'de kendi evinde yarışacak olan takım arkadaşı Sergio Perez'e galibiyeti hediye etmeyi planlamadığını, onun bunu yapabilecek kadar iyi olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Verstappen, Meksika'da Perez'e galibiyet hediye etmeyecek
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Verstappen'in Japonya'da pilotlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından Red Bull Amerika'da takımlar şampiyonluğunu kazandı. Bu açıdan Verstappen'in sezonun son 3 yarışında başarması gereken pek fazla bir şey kalmadı.

Verstappen'in bu aşamada elde edebileceği en iyi başarı, bu sezonki 14. yarış zaferini kazanması olacak. Amerika'da sezonun 13. yarış galibiyetini kazanan Verstappen, bir sezonda en çok galibiyet rekorunda Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakalamıştı. Verstappen bu sezon bir galibiyet daha alırsa, bu konuda rekor sahibi olacak.

Diğer taraftan Red Bull, pilotlar şampiyonasında ilk iki sırada olmayı hedefliyor. Daha önce bunu hiç başaramayan takımın bunu yapabilmesi için Perez'in sezonu ikinci sırada tamamlaması gerekiyor. Bu açıdan Verstappen'in takım arkadaşına yardımcı olabileceği yönünde bir görüş ortaya çıktı.

Sky Sports F1'e konuşan Verstappen, "Bu konuda hediye vermeye gerek yok. 1-2 olduğumuz sürece takım mutlu olacaktır."

"Yani, Checo'nun yarışları kendi başına kazanabilecek kadar iyi olduğunu söylemek istiyorum."

"Bu şekilde başarmak, daha büyük ödül. Bu açıdan, bu hafta sonu nerede olduğumuza bakacağız."

"Tabii ki kendi ülkendeki yarışı kazanmak harika bir duygu ve onun iyi olacağından eminim." dedi.

Autódromo Hermanos Rodríguez pisti, Red Bull'un son senelerde güçlü olduğu yerlerden birisi oldu. Takım, son 4 yarıştan 3'ünü kazanmayı başardı.

Verstappen, 2021'de Lewis Hamilton'la pilotlar şampiyonluğu mücadelesi verirken sezonun son zaferini burada kazanmıştı.

Geçmişteki başarılarına rağmen Verstappen, değişen şartlar nedeniyle kesin konuşmak istemedi.

Verstappen, "Burası çok kaygan. Burada aracı virajlarda diğer pistlere göre daha fazla savurmanız gerekiyor. Takım olarak burada gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Aracımız burada her zaman oldukça iyi çalıştı. Şu anda oldukça farklı. Lastikler farklı, araçlar farklı, bu yüzden aynısının olup olmayacağı soru işareti ancak geçmişte gerçekten iyiydik." dedi.

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