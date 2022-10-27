Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"

Haberi dinle

Bitime üç yarış kala her iki Formula 1 şampiyonasında da mücadele sona ermiş durumda.

Max Verstappen Japonya'da üst üste ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı başarırken, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde elde ettiği zaferle Red Bull Racing'i de şampiyon yaptı.

Böylece Avusturyalı ekip 2013'ten bu yana ilk kez her iki dünya şampiyonluğunu da kazanmayı başardı.

Bu süreçte Verstappen, elde ettiği 13 galibiyetle bir sezonda en fazla galibiyet alma rekoruna ortak olmuş durumda. Red Bull'un bu sezon elde ettiği 15 galibiyetin 13'ünü de Hollandalı sürücü kazandı.

Verstappen, Meksika'da tek bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunun tek sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Sadece bu bile, şampiyonluk mücadelesinin çoktan kararlaştırılmış olmasına rağmen Hollandalı pilot ve ekibinin konsantrasyonunu korumasını sağlıyor.

Verstappen, "Artık sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu garantiledik ama aynı zamanda burada kazanmak istiyoruz."

"Zorlamaya devam edeceğiz ve sezonun geri kalanında rekabetçi kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Meksika'ya geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Oradaki yemeklere bayılıyorum, özellikle de tacolara!"

"Meksika'da hep takım olarak iyi bir iş çıkarıyoruz. Geçen yıl orada kazanmak kesinlikle inanılmazdı ve bu yıl da aynı performansı göstermeyi umuyoruz."

"Tribünlerde tüm bu Red Bull taraftarlarını görmek harika bir şey, son derece tutkulular ve Checo'ya da her zaman çok fazla destek veriyorlar. Bunu görmek harika." dedi.