Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"
Max Verstappen ve Red Bull Racing 2022 dünya şampiyonluklarını garantilese de odaklarını korumaya devam ediyorlar.
Bitime üç yarış kala her iki Formula 1 şampiyonasında da mücadele sona ermiş durumda.
Max Verstappen Japonya'da üst üste ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı başarırken, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde elde ettiği zaferle Red Bull Racing'i de şampiyon yaptı.
Böylece Avusturyalı ekip 2013'ten bu yana ilk kez her iki dünya şampiyonluğunu da kazanmayı başardı.
Bu süreçte Verstappen, elde ettiği 13 galibiyetle bir sezonda en fazla galibiyet alma rekoruna ortak olmuş durumda. Red Bull'un bu sezon elde ettiği 15 galibiyetin 13'ünü de Hollandalı sürücü kazandı.
Verstappen, Meksika'da tek bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunun tek sahibi olma fırsatı yakalayacak.
Sadece bu bile, şampiyonluk mücadelesinin çoktan kararlaştırılmış olmasına rağmen Hollandalı pilot ve ekibinin konsantrasyonunu korumasını sağlıyor.
Verstappen, "Artık sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu garantiledik ama aynı zamanda burada kazanmak istiyoruz."
"Zorlamaya devam edeceğiz ve sezonun geri kalanında rekabetçi kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"Meksika'ya geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Oradaki yemeklere bayılıyorum, özellikle de tacolara!"
"Meksika'da hep takım olarak iyi bir iş çıkarıyoruz. Geçen yıl orada kazanmak kesinlikle inanılmazdı ve bu yıl da aynı performansı göstermeyi umuyoruz."
"Tribünlerde tüm bu Red Bull taraftarlarını görmek harika bir şey, son derece tutkulular ve Checo'ya da her zaman çok fazla destek veriyorlar. Bunu görmek harika." dedi.
Meksika'nın yüksek rakımı, takımları nasıl etkileyecek?
Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Son Haberler
Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Lance Stroll, COTA'da yaşananları geride bıraktığını ve tamamen bu hafta sonuna odaklandığını söylüyor.
Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış
Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Austin gridinde ufak bir olay yaşadıkları Brad Pitt'in kendisine olup bitenleri açıkladığı bir mesaj gönderdiğini söyledi.
Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!
Red Bull ve Aston Martin takımları, 2021'de bütçe sınırı kurallarını ihlal etmeleriyle alakalı FIA ile anlaşmaya vardılar. Anlaşma sonucunun ve yaptırımların resmi olarak Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"
George Russell, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'in ayrılıklarına üzülüyor ancak onlar olmadan da çarkların dönmeye devam edeceğini düşünüyor.