Verstappen: "Meksika ve Brezilya şampiyonluk için önemli olacak"

Max Verstappen, Amerika'nın genel olarak bir Mercedes pisti olarak bilinmesine rağmen pazar günü galibiyete ulaşmayı başardı. Hollandalı pilot pole pozisyonundan başladığı yarışın startında Lewis Hamilton'a geçilse de, agresif bir strateji izledi ve rakibini pitlerle geçmeyi başardı.

Son bölümde İngiliz pilotun baskısına rağmen yerini koruyan Verstappen, bitime beş yarış kala şampiyonada puan farkını 12'ye çıkardı.

Verstappen, Amerika GP'deki zaferin kendisine şampiyonluk için daha fazla güven sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Aslına bakarsak pek bir değişiklik yok. Her zaman söylediğim gibi, her şey ayrıntılarla alakalı."

"Yani bir galibiyet bana daha fazla güven ya da başka bir şey vermiyor. Bir takım olarak çok iyi bir iş çıkaracağımıza güveniyoruz."

"Her şey daha çok ayrıntıları doğru yapmakla ilgili ve Meksika'da bu konuda her şeye yeniden başlayacağız."

"Orada paketimizden en iyi şekilde yararlanmak için tekrar denememiz gerekecek.”

Sezonun bir sonraki yarışı Meksika'da yapılacak ve son yıllarda burada genel olarak Red Bull üstünlüğü vardı.

Meksika GP'yi kazanıp kazanamayacakları sorusuna Verstappen, "En azından deneyeceğiz. Buradaki durumdan gerçekten mutluyum."

"Elbette bir avantaj elde etmek için Meksika ve Brezilya'da denememiz gerekiyor."

"Bu iki yarışın, sezon sonunda önce bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Red Bull patronu Christian Horner da iki takım arasındaki mücadelenin çok yakın olduğunu söyledi.

"İki takım bu yıl çok yakın. Önümüzdeki birkaç yarışta işlerin yine böyle heyecanlı olmaması için hiçbir sebep yok."

"Odaklanmalı ve seans seans, yarış yarış bakmamız gerekiyor. Her iki şampiyonanın da hangi yöne gideceğini söylemek mümkün değil."

"Umarım sonraki yarışlarda güçlü olabiliriz. Meksika ve Brezilya geçmişte bizim için iyi pistlerdi."

"Fakat bu yıl o kadar yakın ki neredeyse her yarışta aramızda sadece birkaç ondalık fark var. Meksika'da farklı olması için hiçbir sebep yok."