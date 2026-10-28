Formula 1 Amerika GP
Verstappen, Meksika GP’nin ilk antrenman seansında piste çıkmayacak
Red Bull pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix’sinin ilk serbest antrenman seansında direksiyonu çaylak pilot Ayumu Iwasa’ya devredecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 28 Eki 2026 07:30
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
Formula 1 kuralları gereği her pilotun sezon boyunca koltuğunu en az iki kez bir çaylak isme devretme zorunluluğu mevcut. İlk olarak eylülde düzenlenen İtalya Grand Prix’sindeki ilk antrenman seansında yer almayan Max Verstappen, bu sezonki ikinci ve son kural zorunluluğunu Hermanos Rodriguez Pistinde gerçekleştirecek. Bu kararla birlikte Hollandalı pilot, 2026 sezonunun kalan tüm ilk antrenman seanslarında pistte olabilecek.
Cuma günü RB22’nin direksiyonuna geçecek olan Red Bull yedek pilotu Ayumu Iwasa, bu yıl dördüncü kez 1. antrenman seansında piste çıkacak. Japon pilot daha önce Barselona ve Monza’da Red Bull, Avusturya’da ise Racing Bulls adına görev yapmıştı.
Meksika’da Verstappen’in yanı sıra diğer takımların pilotları da koltuklarını çaylak isimlere bırakacak.
Mercedes’te George Russell, W17 koltuğunu Frederik Vesti’ye devrederken, McLaren’den Oscar Piastri, yerine Leonardo Fornaroli’ye bırakacak. Williams’ta ise Alex Albon’un yerine Luke Browning piste çıkacak.
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