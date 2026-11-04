Formula 1 Meksika GP
Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”
Max Verstappen, Meksika’da bir taraftarı ittiği için FIA’dan resmi ihtar alan Isack Hadjar’ın tepkisini anlayabildiğini dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 4 Kas 2026 10:00
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, geçtiğimiz Meksika hafta sonunda sosyal medya düşen görüntülerde kendisiyle özçekim yapmak isteyen bir taraftarı ittiği görülen Hadjar’ın davranışını değerlendirdi ve padoktaki aşırı kalabalıktan rahatsız olduğunu dile getirdi.
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Padoku daha önce "hayvanat bahçesine" benzettiğini hatırlatan Hollandalı pilot, kendisinin henüz kimseyi itmediğini ancak bazı anlarda buna çok yaklaştığını vurguladı.
Hadjar’a verilen ceza ve yaşanan olay hakkında konuşan Verstappen, "Isack'in gösterdiği tepkiyi gayet anlayabiliyorum.”
“İnsanların sormadan, aniden size dokunması inanılmaz derecede sinir bozucu bir durum. Şahsen şimdiye kadar hiçbir taraftarı fiziki olarak itmedim ancak benim de çok yaklaştığım anlar kesinlikle oldu.”
“Daha önce de padok alanını bir hayvanat bahçesine benzetmiştim. İçeriye bu kadar çok insanın girmesine izin verdiğinizde tam olarak bu tarz durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
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