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Verstappen: "McLaren'a büyük saygı duyuyorum"

Max Verstappen, 2023'te büyük bir performans ilerlemesi kaydeden McLaren'a karşı pozitif duygular besliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

2023 sezonunda gerçekleştirilen 22 yarışın 21'ini Red Bull kazanırken, bunlardan 19'unda Max Verstappen'in imzası vardı.

Ferrari, Mercedes, McLaren ya da Aston Martin sürücüleri Hollandalı sürücüyü sadece birkaç kez baskı altına alabildi.

Ancak 54 yarış galibiyeti bulunan Verstappen, 2023'ün tekrarlanmasını beklemiyor ve McLaren'ın gelişimine dikkat çekiyor.

Verstappen, "2023 gibi bir sezonu tekrarlamak çok ama çok zor olacak. Rakiplerin giderek yaklaştığını varsaymak zorundayız."

"2023'teki en büyük avantajımız neredeyse her yarışı kazanabilen tek takım olmamızdı."

"Diğer takımlar sürekli olarak inişler ve çıkışlar yaşadılar. Bir yarışta bir takım ana rakibimiz oluyordu, sonra bir başkası."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

"Şimdi her şey rakiplerin kış boyunca ne kadar gelişebileceğine bağlı olacak."

"En çok McLaren'a saygı duyuyorum. Yılın başında nerede olduklarına ve nasıl geliştiklerine bakarsak, önümüzdeki sezon çok güçlü olabilirler."

"Şampiyonlukta söz sahibi olmak istiyorsanız, performansınızın sürekli olarak yüksek seviyede olması gerekir. Bunu 2023'te başardık. Fakat şimdi herkes yeniden sıfırdan başlıyor. Her yıl yeni bir mücadele oluyor."

"Her şey yeni aracın ne kadar rekabetçi olacağına bağlı. Ancak 2023'te de çok şey öğrendim ve kariyerimdeki farklı deneyimler sayesinde, bu deneyimi farklı şartlarda kullanabilirim."

Verstappen, 2024'te üst üste dördüncü şampiyonluğunu kovalıyor. Sadece beş Formula 1 pilotu dört ya da daha fazla şampiyonluk kazandı: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton (her biri 7), Juan Manuel Fangio (5) ve Alain Prost ve Sebastian Vettel (her biri 4).

Sadece dört pilot üst üste dört şampiyonluk elde etti: Schumacher, Hamilton, Fangio ve Vettel.

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