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Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"

Max Verstappen ABD Grand Prix'sinde Lando Norris ile girdiği mücadeleyi değerlendirdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, chat in Parc Ferme
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı,
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Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, Mattia Binotto, CEO ve CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, Padokta konuşma
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Mekanikerler Lando Norris'i, McLaren MCL38, grid sırasına itiyor
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Oscar Piastri, McLaren MCL38, açılış turunda pistin geri kalanı
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524'ün spin atması ve Franco Colapinto, Williams FW46, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01'in geçmesiyle genişliyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, pist dışına çıkarken
Esteban Ocon, Alpine A524, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44'e çarparak spin attı
Esteban Ocon, Alpine A524, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44, ondan kaçınırken spin atıyor
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Alex Albon, Williams FW46
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, spin attıktan sonra çakıllı zeminde yarıştan çekiliyor
Mercedes-AMG F1 Takımı pilotu Lewis Hamilton, spin atıp yarıştan çekildikten sonra pite geri götürülüyor
Güvenlik aracı Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, pistin geri kalanı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, açılış turunda pistin geri kalanı
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon ile mücadele ediyor, Alpine A524
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01
Alex Albon, Williams FW46, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 pit stop yaptıktan sonra
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lando Norris, McLaren MCL38, durduktan sonra pit kutusundan çıkıyor
George Russell, Mercedes F1 W15, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, durduktan sonra pitten ayrılıyor
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, sahanın geri kalanı
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
George Russell, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takımıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Parc Ferme'de birbirlerini tebrik ettiler
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, kutlama için kupayı kaldırıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, podyumda
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, kupasını kaldırıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. sırada, kupasını kaldırıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, podyumda şampanya ile kutlama
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, podyumda
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. sıra, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. sıra, podyumda şampanya şişeleriyle tezahürat yapıyorlar
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, podyumda
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. sıra, podyumda şampanya ile kutluyor
Podyumda 3. sırada yer alan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'e şampanya ve kupa
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, yarış sonrası basın toplantısında
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Max Verstappen, Austin'deki 12. virajda Lando Norris'i pist dışına ittiğini iddia eden McLaren'a sempati duymadığını ve rakibinin “son zamanlarda çok şikayet ettiğini” söyledi.

Norris, COTA'nın 56 turluk yarışının ikinci bölümünün büyük kısmında Verstappen'i üçüncülük için kovalarken 12. virajın dışından şampiyonluk rakibine atak yaptı.

Verstappen iç tarafta savunma yaptı ve apekste önde görünüyordu, ardından dışarı doğru genişleyerek dört lastiğiyle birlikte pist dışına çıktı ve Norris'i de pist dışına doğru itti.

Norris yine de önde çıktı, ancak her iki pilot ve takım, kimin yol vermesi gerektiği konusunda farklı görüşler öne sürdü. Red Bull, Norris'in pist dışında geçiş yapmaması gerektiğini savundu.

İngiliz pilot Verstappen'in geçmesine izin vermek yerine pozisyonunu korumaya karar verdi ve bu da hakemlerin ona beş saniye ceza vermesine neden oldu ve sonuçlarda Verstappen'in ardından dördüncü sıraya geriledi.

Motorsport.com tarafından kendisine McLaren tarafına sempati duyup duymadığı sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: “Hayır, sempati duymuyorum. Bence son zamanlarda çok fazla şikayet ediyorlar.”

“Kurallar çok açık, beyaz çizginin dışında geçemezsiniz. Geçmişte ben de bu yüzden ceza almıştım, sanırım 2017'de ya da ne zamansa, podyumumu bu şekilde kaybettim.”

“Bu yüzden sakin kaldım ve arabayı finişe kadar getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Lastikler ve içinde bulunduğum durum nedeniyle kolay değildi. Ama genel olarak, yaşadığımız mücadeleden gerçekten keyif aldım.”

Verstappen, McLaren'in Red Bull'un hafta sonunda haber gündemini meşgul eden ön bib yüksekliğini değiştiren cihazına itiraz etmesine atıfta bulunuyordu.

Başlangıçta da benzer bir olay yaşanmış, pole'den başlayan Norris 1. virajın iç tarafını kapatmış ancak yine de Hollandalı'nın geçmesi için kapıyı aralık bırakmıştı.

Sonuçta her iki pilot da pist dışına çıkarak Ferrari pilotu Charles Leclerc'e COTA yarışını kazanması için altın bir fırsat verdi.

Verstappen starttaki hamlesi ile ilgili olarak, “İçeride bir boşluk vardı, ben de onu değerlendirdim”

“Bu viraj çok geniş, bu yüzden size çok geniş almak ya da gerçekten dar almaya çalışmak için çok fazla fırsat veriyor.”

“Bu seçeneği seçtim ve bu sefer ikinci oldum ve önde Charles vardı. Sanırım bu benim için oldukça iyi oldu çünkü Charles zaten daha hızlıydı, o da arayı açtı.” dedi.

Hollandalı pilot, “Bugün düne kıyasla bizim için en iyi yarış değildi. Denge ve yol tutuşu ile sorunlar yaşıyordum. Gerçekten fren yapamadım, arabayı döndüremedim, bu yüzden oldukça hızlı bir şekilde yarışı kazanamayacağımı fark ettim, bu yüzden sadece kendi yarışımı yapmaya çalıştım.” diye ekledi.

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