Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"

Max Verstappen, Austin'deki 12. virajda Lando Norris'i pist dışına ittiğini iddia eden McLaren'a sempati duymadığını ve rakibinin “son zamanlarda çok şikayet ettiğini” söyledi.

Norris, COTA'nın 56 turluk yarışının ikinci bölümünün büyük kısmında Verstappen'i üçüncülük için kovalarken 12. virajın dışından şampiyonluk rakibine atak yaptı.

Verstappen iç tarafta savunma yaptı ve apekste önde görünüyordu, ardından dışarı doğru genişleyerek dört lastiğiyle birlikte pist dışına çıktı ve Norris'i de pist dışına doğru itti.

Norris yine de önde çıktı, ancak her iki pilot ve takım, kimin yol vermesi gerektiği konusunda farklı görüşler öne sürdü. Red Bull, Norris'in pist dışında geçiş yapmaması gerektiğini savundu.

İngiliz pilot Verstappen'in geçmesine izin vermek yerine pozisyonunu korumaya karar verdi ve bu da hakemlerin ona beş saniye ceza vermesine neden oldu ve sonuçlarda Verstappen'in ardından dördüncü sıraya geriledi.

Motorsport.com tarafından kendisine McLaren tarafına sempati duyup duymadığı sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: “Hayır, sempati duymuyorum. Bence son zamanlarda çok fazla şikayet ediyorlar.”

“Kurallar çok açık, beyaz çizginin dışında geçemezsiniz. Geçmişte ben de bu yüzden ceza almıştım, sanırım 2017'de ya da ne zamansa, podyumumu bu şekilde kaybettim.”

“Bu yüzden sakin kaldım ve arabayı finişe kadar getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Lastikler ve içinde bulunduğum durum nedeniyle kolay değildi. Ama genel olarak, yaşadığımız mücadeleden gerçekten keyif aldım.”

Verstappen, McLaren'in Red Bull'un hafta sonunda haber gündemini meşgul eden ön bib yüksekliğini değiştiren cihazına itiraz etmesine atıfta bulunuyordu.

Başlangıçta da benzer bir olay yaşanmış, pole'den başlayan Norris 1. virajın iç tarafını kapatmış ancak yine de Hollandalı'nın geçmesi için kapıyı aralık bırakmıştı.

Sonuçta her iki pilot da pist dışına çıkarak Ferrari pilotu Charles Leclerc'e COTA yarışını kazanması için altın bir fırsat verdi.

Verstappen starttaki hamlesi ile ilgili olarak, “İçeride bir boşluk vardı, ben de onu değerlendirdim”

“Bu viraj çok geniş, bu yüzden size çok geniş almak ya da gerçekten dar almaya çalışmak için çok fazla fırsat veriyor.”

“Bu seçeneği seçtim ve bu sefer ikinci oldum ve önde Charles vardı. Sanırım bu benim için oldukça iyi oldu çünkü Charles zaten daha hızlıydı, o da arayı açtı.” dedi.

Hollandalı pilot, “Bugün düne kıyasla bizim için en iyi yarış değildi. Denge ve yol tutuşu ile sorunlar yaşıyordum. Gerçekten fren yapamadım, arabayı döndüremedim, bu yüzden oldukça hızlı bir şekilde yarışı kazanamayacağımı fark ettim, bu yüzden sadece kendi yarışımı yapmaya çalıştım.” diye ekledi.