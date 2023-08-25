Verstappen: "McLaren her lastikte hızlı görünüyor"
Max Verstappen, Lando Norris'in Zandvoort'taki antrenmanlarda gösterdiği performansın ardından McLaren'i potansiyel bir tehdit olarak gösterdi.
Son Dünya Şampiyonunun kendi evindeki yarışta hedefi, Sebastian Vettel'in 2013'te kırdığı art arda dokuz zafer rekorunu egale etmek olacak ve Red Bull şu ana kadar 2023'teki tüm yarışları kazanmış durumda.
Pist 2021'de takvime geri döndüğünden beri Zandvoort'ta yenilmeyen Verstappen, cuma günkü ilk antrenman seansında tempoyu belirledi ancak ikinci antrenman seansında McLaren ve Norris'in öne çıkmasıyla ikincilik elde etti.
Norris'in 1:11.330'luk turu Verstappen'i sadece 0.023 saniye farkla geride bıraktı ve McLaren'in temmuz ayındaki geliştirmesi ışığında umut verici formunu sürdürdü.
Norris geçen ay İngiltere ve Macaristan'daki yarışları Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlamış, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ise Belçika GP Sprint Shootout'ta Red Bull pilotunun sadece 0.009 saniye arkasında yer almıştı.
Hollanda'daki ikinci antrenmanın ardından Verstappen, McLaren'in bu hafta sonu yine 'dikkat edilmesi' gereken takım olabileceğini kabul etti.
"Bence her lastikte hızlı görünüyorlar. Bu yüzden, sıralama turlarında özellikle birkaç takımın bizimle mücadele edebileceğini biliyoruz ve bunu yarın göreceğiz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen'in ikinci antrenman seansının ilk aşamalarında aracın dengesinden şikayet ettiği duyuldu.
25 yaşındaki pilot, Red Bull'un cuma günkü performansından genel olarak memnun olduğunu belirtti ve yarış hafta sonu ilerledikçe daha iyi olacaklarına inandığını ekledi.
Verstappen, "Bence oldukça iyiydi."
"Araç üzerinde bazı şeyler denedik. Bence ikinci antrenman seansı biraz daha zordu ama bence genel olarak bu seansta temiz bir tur atmak gerçekten zor, etrafta her zaman çok fazla araç oluyor."
"Ama gayet iyiydi. Geliştirmek istediğimiz birkaç şey var ve uzun vadede bile araç oldukça iyi performans gösterdi, bu yüzden genel olarak oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."
"Hâlâ iyi hissediyorum. Aracın yarın da iyi bir gün geçirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum, sadece birkaç şeyi ayarlamamız gerekiyor ve sonra orada olabileceğimizden oldukça eminim." dedi.
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