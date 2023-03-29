Verstappen, "Max 1" markasını tescil ettirmekte zorlanıyor
Max Verstappen'in "Max 1" adı altında ürün üretme planları, Nike tarafından engelleniyor.
Hollanda gazetesi De Limburger'in haberine göre, telif hakları konusunda yetkili kurum olan Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIP), Verstappen'in markasının Nike'ın uzun yıllardır spor ayakkabı ürettiği Air Max markasına çok benzediğini düşünüyor.
BOIP, soruşturmasının sonuçlarına ilişkin bir raporda, son dünya şampiyonu ile ilişkilendirilmesi amaçlanan markanın tescil edilmesine karşı çeşitli argümanlar ortaya koyuldu.
Verstappen'in markasının ana vurgusu olan 'Max' kelimesi ve Hollandalı pilotla ilişkili şirketin Nike ile aşağı yukarı aynı türde ürünler üretmeyi planlaması soru işaretlerine yol açtı.
BOIP raporuna göre marka benzerliği, "Marka altında üretilen malların aynı üreticiye veya ekonomik olarak birbiriyle bağlantılı şirketlere ait olduğu" inancı yaratacaktı.
Bunun nihai karar olup olmadığı ya da Verstappen ve avukatlarının bu karara itiraz edip edemeyecekleri henüz belli değil.
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