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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Verstappen, Marko'nun gitmesini istemiyor: "Kararımda etkili olacak"

Red Bull'un yıldız pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan GP'de pole pozisyonunu almasının ardından çıktığı röportajda, Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'ya destek verdi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

Red Bull'un Christian Horner'ın başrolünde yer aldığı tartışmalı günleri, Suudi Arabistan GP hafta sonunun başlamasıyla duruldu.

Son izlenimler, takım patronu Christian Horner'ın görevinde kalmasıyla gücü yeniden kazandığı yönünde. Horner güçlenirken, tam tersi Helmut Marko ORF'ye verdiği demeçte sıradaki yarışa gelemeyebileceğini söyledi ve sonrasında, basına sızan bazı bilgiler nedeniyle Marko'nun soruşturulacağı bilgisi basına düştü.

Sıralamaların ardından konuşan Verstappen, Marko'nun kendisi için çok önemli bir isim olduğunu, kararlarında her zaman etkili olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Verstappen, "Evet, kendi adıma Helmut'a büyük saygı duyuyorum. Ve birlikte başardıklarımıza. Bilirsiniz, bu konu çok eskiye gidiyor. Ayrıca, elbette ona olan sadakatim çok büyük ve bunu ekipteki herkese, üst düzeydeki herkese her zaman ifade ettim. O, gelecekte de ekip içinde karar vermemde önemli bir rol oynuyor, bu nedenle takım içinde kalması çok önemli. Tabii ki diğer herkes de buna dahil çünkü bu bir takım çalışması, kilit insanları bir arada tutmamız çok önemli."

"Çünkü böylesine önemli bir sütun düşerse, takıma da bunu söyledim, bu benim durumum için de iyi değil. Yani evet, benim için Helmut kesinlikle kalmalı. Biliyorsunuz, bu takımı ilk günden beri Dietrich ile birlikte kurdu. Ve takıma, takımdaki herkese her zaman çok sadık kaldı, herkesin eskiden beri pozisyonlarını korumasını sağladı."

"Ve tabii ki bu adama, yaptıklarından dolayı büyük saygı duymanızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada sadakat ve dürüstlüğe geri dönüyoruz. Yani, evet, kesinlikle. Takımın bir parçası olarak kalması önemli; benim için de öyle." dedi.

Yardımcı editör: Christian Nimmervoll

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Abdullah Çelik
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