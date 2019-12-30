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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Marko ile her zamankinden daha yakınız"

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Verstappen: "Marko ile her zamankinden daha yakınız"
30 Ara 2019 16:25

Max Verstappen, Helmut Marko ile her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmaya başladıktan yalnızca bir yıl sonra Red Bull'a geçmişti.

Verstappen'e hem Red Bull sürücü akademisine hem de Formula 1'e katılma şansını veren isim Helmut Marko'ydu.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, bundan ötürü Marko'ya teşekkür etti.

"Helmut bana 2015'te Formula 1'de yarışma şansı verdi. 2016'da Red Bull Racing'e geçme fırsatını veren de oydu. Aramızdaki bağın tam da bu yüzden daha kişisel olduğunu düşünüyorum."

"Birlikte çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte yeterince şey yaşadık. Çok güzel anlar yaşadık, ama aynı zamanda kazalar veya bunun gibi kötü anlar da yaşadık."

"O bana karşı çok açık, çok dürüst ve net. Herkese karşı böyle. Bazen biraz kızgın görünebilir ve onunla temas kurmak zor görünüyor olabilir, ama aslında çok dost canlısı. Genel olarak Helmut ile çok iyi anlaşıyorum."

Verstappen, kazandığı sekiz yarışta da galibiyeti ilk Marko ile kutladığını söyledi.

"Eğer Helmut etrafımdaysa, genellikle ilk ona giderim. Bu hem Barcelona'da hem de Brezilya'da olan şeydi." dedi.

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