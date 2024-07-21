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Formula 1 Macaristan GP

Verstappen, Macaristan'da McLaren'i yenme konusunda "yanlış umut vermek" istemiyor

Red Bull'un dünya şampiyonu, 2024 Macaristan GP'de ilk çizgiyi kapatan McLaren pilotlarını aşabileceği umuduna dair iddialı cevaplar vermekten kaçındı

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull'un Formula 1'in 2024 Macaristan Grand Prix'sinde ön sıradan başlayacak olan McLaren araçlarını yenmesinin olası yollarını tam olarak belirleyemediğini düşünüyor ve bu nedenle "yanlış umut yaymaktan" çekiniyor.

Verstappen, Cumartesi günü Budapeşte'deki sıralama turlarında üçüncü olurken, Lando Norris son dört yarışta ikinci kez pole pozisyonunu aldı ve Oscar Piastri diğer McLaren'de ikinci oldu.

Verstappen, 2023'te Norris'e karşı 33 saniye farkla kazandığı zaferin ardından, Red Bull'un Pazar günkü yarışta turuncu rakibini nasıl alt edebileceğine dair bir yanıt veremedi.

Verstappen, sıralama turları sonrası basın toplantısında bunu düşünmesi istendiğinde garip bir şekilde güldü ve şöyle cevap verdi:

"Eee... Şu anda bilmiyorum."

"Ama ne yapabilirim ki? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, araçta iyi bir denge kurmaya çalışacağız. Ve eğer onları takip edebileceğimi görürsem... Ama bilemiyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, [antrenmanlardaki] uzun sürüşlerim iyiydi ama harika ya da özel bir şey değildi."

"Bence gerçekçi olmak burada oturup boş umutlar yaymaktan daha iyi ama yarın göreceğiz. Olan oldu."

Verstappen Budapeşte'de Red Bull'un sezonun en önemli güncellemesini aracına taktırdı, ancak RB20'yi bu tür yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde güçlendirmek için tasarlanan yeni parçaları kullanmasına rağmen pole pozisyonunu alamadı.

Verstappen, yeni güncellemelerin "kesinlikle işe yaradıklarına" inanıyor olsa da güncellenmiş aracıyla bile iki McLaren'i geçemediği için hayal kırıklığına uğradı.

"Hâlâ birinci değiliz, değil mi? Yani, daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu kadar basit."

"Sıralama turlarıma dönüp baktığımda, turlardan çok memnun olduğumu düşünüyorum, ancak denge açısından her şey gerçekten sınırda. Elimden geldiğince zorluyorum ve tabii ki burada ve orada küçük anlar yaşıyorsunuz."

Verstappen sıralama sonrasında duygularını açıklamaya devam ederken şunları söyledi: "Muhtemelen geçen yıldan daha fazla zorluyorum, artık böyle harika derecelere sahip olamıyorum."

"O zaman sanırım bu sadece biraz daha yavaş olduğumuz ve yapacak işlerimiz olduğu anlamına geliyor. Bu kadar basit."

Verstappen ikinci Q3 turunda McLaren'leri geçemediği için hayal kırıklığı içinde direksiyonunu çarptı. Motorsport.com tarafından o noktada nasıl hissettiğini sorulduğunda Verstappen, "Hayal kırıklığına uğramaya iznim yok mu?"

"Evet, olan buydu." şeklinde cevap verdi.

İki McLaren pilotunun aksine Verstappen, Yuki Tsunoda'nın kazasından sonra Q3'ün son iki dakikasında yer almadı ve Hollandalı pilot bunun nedeninin temiz lastiklere sahip olmaması olduğunu söyledi.

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