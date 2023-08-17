Verstappen, Macaristan'da kırılan galibiyet kupasına önümüzdeki ay kavuşacak
Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan GP galibiyet kupasını önümüzdeki ay alacak.
Max Verstappen, Macaristan GP'de zafere ulaşmasının ardından galibiyet kupasını almıştı ancak podyum kutlamasında talihsiz bir an yaşandı.
Lando Norris şampanya patlatırken Hollandalı pilotun kupasını yere düşürdü ve kupaya büyük bir hasar vermiş oldu.
Kupayı üreten Macar şirket Herendi Porcelán, o günden bu yana Verstappen'e yeni bir kupa vermek için çalışıyor.
Herendi Porcelanmanufaktura Zrt. şirketi'nin CEO'su Dr. Attila Simon, kupa üzerinde çalıştıklarını ve eylül gibi yeni kupayı Hollandalı pilota teslim edeceklerini dile getirdi.
Formula.hu ile özel bir röportaj yapan Simon şöyle konuştu: "Üretim Ağustos başında başladı. Şu anda boyama ve yaldızlama işlemi devam ediyor. En geç Eylül ayı sonuna kadar hazır olacak."
Yaşanan aksilikten dolayı özür dileyen Norris'in son rötuşlara tanıklık etmek için fabrikaya gelip gelmeyeceğini sorulduğunda Simon, "Lando Norris'in ziyaretiyle ilgili olarak ekibiyle herhangi bir iletişimimiz olmadı, şu anda kupayı yeniden yapmaya odaklanmış durumdayız." derken, kapılarının açık olduğunu dile getirdi.
Kupanın yaklaşık 45 bin dolar maliyetinde olduğu açıklanmış ve Norris de yaşananlardan ötürü Verstappen'den özür dilemişti.
Max Verstappen, Red Bull
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